Más de 200.000 mujeres y disidentes sexuales marcharon hoy por el centro de La Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Mujeres, indígenas, trans, travestis y lesbianas marcharon hoy por el centro de La Plata, bajo la consigna de Aborto Legal y Seguro y el reclamo de medidas que frenen los femicidios, en el marco de los actos de cierre del 34to. Encuentro Nacional de Mujeres que se celebra desde el sábado en la capital provincial. "No queremos más femicidio, ni trata ni explotación" y "aborto legal, en el hospital" fueron los cantitos más oídos en una marcha de más de tres kilómetros de largo en la que participaron agrupaciones feministas, ramas de mujeres políticas, sindicales y universitarias, "mujeres encuentreras" de distintas provincias, centros estudiantiles secundarios, trans, travestis y mujeres autoconvocadas. La tradicional marcha, que simboliza el cierre del Encuentro, partió pasadas las 18 de las calles 1 y 60 de La Plata, cerca de la estación de servicio donde fue vista por última vez Johana Ramallo, víctima de trata y femicidio. y justamente una de las columnas que movilizó fue la del Movimiento Abolicionista, que lucha para abolir la prostitución como forma de erradicar la trata de personas. Nora Pulido (67), integrante de la campaña abolicionista, expresó a Télam: "queremos que ni una mujer más sea victima de la prostitución, no estamos en contra de las personas en prostitución, consideramos que son nuestras compañeras están sufriendo una doble y triple discriminación por pobres y por el patriarcado". "Y mirá todas las jóvenes que nos acompañan, porque jóvenes y adolescentes están hartas de la cosificación, la pornografía y del uso violento del cuerpo por los machos. La prostitución es el pilar del patriarcado. Queremos un mundo sin opresores, sin explotados y sin mujeres oprimidas por la prostitución ese es el mundo del futuro", afirmó. Cata (16) oía con admiración a la mujer que hablaba así y asentía ante cada palabra para luego contar que "lo mejor que me pasó en la vida es participar de este Encuentro, conocer chicas de todo el país, ver que nos pasa lo mismo, me da más fuerza para luchar por el aborto y para que no nos sigan matando". "Esta marea verde ya no la puede parar nadie, el aborto será ley, me conmueve ver todo lo que se logró y ver a chicas tan jovencitas y a la vez tan seguras de que el aborto debe ser legal, seguro y gratuito", expresó Elena (56) que, sin pertenecer a agrupación alguna, se sumó a la marcha cuando ésta pasó cerca de la entrada a su edificio. La marcha de mujeres y disidencias pasó frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, frente a la cual cantaron consignas que repudiaban el recorte de partidas destinadas a erradicar la violencia de género. También estuvieron presentes familiares de víctimas de femicidio, entre ellas Marta Montero, madre de Lucía Pérez, la adolescente de 16 años violada y asesinada hace dos años en Mar del Plata, quien expresó, mientras sostenía una foto de su hija: "queremos a nuestras hijas vivas y plenas" Tania (45), que marchaba con la columna de ATE, afirmó con emoción que esta marcha "muestra el empoderamiento femenino y los logros que estamos obteniendo". Mariela (44), quien viajó desde Chubut para participar en el Encuentro, destacó que "del encuentro me llevo mucha fuerza, energía, y la esperanza de que las mujeres vamos a lograr lo que nos proponemos". Bajo una bandera que decía "Fútbol Feminista", decenas de mujeres cantaban que "desde pendeja yo quiero jugar y me persigue el patriarcado, no se dan cuenta, ya van a entender, la pelota no tiene heteronorma, somos hermanas, jugamos en manada". Un poco más atrás, Paula Aberastegui, abogada feminista y responsable de la Subsecretaría de Género y Diversidad del Club Estudiantes de La Plata, aportaba el estandarte albirrojo y contaba que que "este encuentro lo vivimos distinto, siendo anfitrionas, y pudimos compartir con compañeras de todo el país, y ver que a todas nos pasa más o menos lo mismo y desde ahí consolidar nuestros espacios". El 34to. Encuentro Nacional de Mujeres comenzó ayer en La Plata, con la puesta en marcha de casi un centenar de talleres y conversatorios donde se analizó la situación de las mujeres en diferentes ámbitos: laboral, obstétrico, deportes, la violencia de género, el abuso infantil, la prostitución, el aborto, entre otros. La marcha de esta tarde finalizó en el playón del Estadio Único, donde se realizó la tradicional Peña del Encuentro, en tanto mañana a las 9 será el acto de cierre, donde se leerán las conclusiones de los talleres y se designará por aplausómetro cuál será la próxima sede del encuentro.