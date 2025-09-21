En este domingo 21 se celebró el FestiJoven 2025, la gran fiesta organizada por el Gobierno de San Juan, en el sector oeste del Parque de Mayo, cerca del Monumento al Deporte. Desde primeras horas de la tarde, miles de jóvenes, familias y grupos de amigos se reunieron para disfrutar de música, actividades recreativas, juegos y espectáculos en una jornada que transcurrió con total tranquilidad y sin inconvenientes. Acorde dijeron desde la organización, cerca de 30.000 sanjuaninos disfrutaron en el Parque de Mayo.

Tarde ideal para un picnic para darle la bienvenida a la Primavera.

En la previa, el Servicio Meteorológico Nacional había pronosticado probabilidades de lluvias y un tiempo fresco, algo que finalmente no sucedió. Por el contrario, se vivió un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y celebrar la llegada de la primavera.

Los distintos grupos de amigos salieron a disfrutar del sol.

Los sanjuaninos compartieron momentos al aire libre y disfrutaron del buen tiempo, que permitió aprovechar al máximo el predio. No faltaron las chicas paseando con flores amarillas, un símbolo de cariño de sus parejas o amistades más cercanas. El mate estuvo presente en casi todos los grupos, también con gaseosas o aguas saborizadas. La Policía de San Juan controló que no se ingresara alcohol, asegurando que el evento transcurriera de manera segura y ordenada.

La espuma no podía faltar y los chicos la disfrutaron a más no poder.

Los vendedores destacaron que sus ventas fueron muy buenas y, en muchos casos, hasta duplicaron lo que realizan en un día habitual. Entre los productos más ofrecidos estuvieron golosinas, sándwiches, pochoclos, copos de nieve y productos artesanales como flores de crochet. Muchos de los comerciantes coincidieron en que la jornada fue ideal para reforzar sus ingresos.

En familia se pasa mejor, con mate y risas.

La organización del FestiJoven puso especial atención en la seguridad y en la logística del evento. El ingreso al predio se habilitó desde las 15 con seis accesos estratégicos, donde efectivos policiales revisaron mochilas, bolsos y conservadoras. Más de 250 efectivos de la Policía de San Juan se desplegaron tanto dentro como fuera del parque para garantizar la seguridad de los asistentes.

El clásico algodón de azúcar no faltó a la cita.

El evento ofreció una amplia gama de actividades recreativas y deportivas. Desde vóley playa, fútbol tenis y básquet, hasta kermesse urbana, skate park, parkour y competencias de ritmos urbanos como freestyle, hip hop, break dance y k-pop. Además, se realizaron sorteos, como el de la Ruleta del HUARPE, cuyo premio fue una consola PlayStation.

Algunas afortunadas recibieron flores amarillas.

Además de todo esto hubo stands del Ministerio de Salud, con información sobre prevención y cuidado personal; Cruz Roja, ofreciendo asistencia sanitaria y orientación. No faltaron los puestos de hidratación, food trucks con variedad de comidas y un programa de recolección de residuos que fomentó la limpieza y el cuidado del ambiente.La música fue el corazón del festejo. En el escenario montado detrás del Estadio Aldo Cantoni se presentaron artistas locales como La Costa, Aby Only, Cuerda Floja, AnitaPau, La Nueva Banda, Mi Combo RKT, De la Lora, Pijama Party, Palo Santto y Omega. El cierre estuvo a cargo del DJ Leo Franovich, que hizo bailar y disfrutar a toda la multitud con su set. La espuma, otro clásico del FestiJoven, se convirtió en una atracción infaltable para los más chicos, quienes se divirtieron a más no poder. La conducción del evento quedó a cargo de los comunicadores Vicky Vedia, Luis Linares y Karina Bottino, quienes acompañaron cada momento de la celebración.

Los vendedores ambulantes no se quedaron sin clientela.

En definitiva, el FestiJoven 2025 fue un gran evento para los jóvenes sanjuaninos, transformándose en una jornada de encuentro, risas y emociones compartidas. Entre música, juegos, aromas de mate y flores amarillas, los sanjuaninos pudieron sentir el espíritu de la primavera y celebrar así la juventud con entusiasmo.

Dato

La RedTulum ofreció pasajes gratuitos para los estudiantes hasta la medianoche, lo que facilitó la llegada y el regreso de los participantes.

Los globos GRUPO HUARPE siempre presentes.

Mantel, mate y piluso, listo para disfrutar de la tarde.

Las reposeras no faltaron para descansar un rato.