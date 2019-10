Más de 252.000 electores votan presidente, diputados, intendente y concejales en Santa Cruz

Hace 2 horas

Un total de 252.428 santacruceños están habilitados para votar el próximo domingo para presidente entre las seis fórmulas nacionales, la renovación de dos de las cinco bancas de diputados nacionales entre candidatos de cuatro frentes que superaron las PASO, y, con ley de lemas, nuevos intendentes y concejales en 15 ciudades.



Los santacruceños tambien elegirán nuevos jefes de las comisiones de fomento en las ciudades de Cañadón Seco, Koluel Kaike, Jaramillo–Fitz Roy y Tres Lagos.



La gobernadora Alicia Kirchner fue reelecta en agosto, en coincidencia con las PASO nacionales, cuando la fórmula presidencial del Frente de Todos que encabezan Alberto Fernández y su cuñada, la senadora Cristina Fernández de Kirchner, se impuso en el distrito por más del 58 por ciento de los votos a la de Mauricio Macri-Miguel Angel Pichetto (Juntos por el Cambio), que obtuvo casi el 24 %.



El vicegobernador Pablo González (Frente de Todos); Omar Zeidán, interventor de YCRT (Juntos por el Cambio); el diputado provincial José Blassiotto (Consenso Federal), y la dirigente del Partido Obrero Ada Vivanco (FIT-Unidad) aspiran a las bancas que dejarán Máximo Kirchner, ahora candidato en Buenos Aires, y la radical Nadia Ricci, que completa mandato del fallecido Héctor “Pirincho” Roquel.



Con ley de lemas para las elecciones locales, desdobladas previa modificación de la ley de municipios, en Santa Cruz, Unidos, nueva denominación de Unión para Vivir Mejor/Cambiemos, referenciado con Juntos por el Cambio, buscará retener las intendencias de los cinco principales municipios que alcanzó en 2015: Río Gallegos, Caleta Olivia, Las Heras, Pico Truncado y San Julián.



Más de 86.000 electores habilitados en Río Gallegos elegirán entre 14 candidatos al nuevo intendente que asuma cuando termine el mandato del radical Roberto Giubetich, y entre más de 40 listas de candidatos para renovar siete bancas de concejales.



Por Unidos se postulan la diputada nacional Roxana Reyes, el ex concejal radical Pablo Fadul, el ex diputado y ex concejal radical Jorge Cruz y los actuales concejales radicales Daniel Roquel, Fabián Leguizamón.



En el Frente de Todos son seis candidatos: Pablo Grasso, presidente del Instituto de la Vivienda, diputado provincial electo y el candidato más votado en 2015; Daniel Murgia, Cristina Aranda, Mauricio Gómez Bull (ex diputado nacional y por municipio), José Luis Gómez (ex concejal) y Santiago Gómez, que tras las PASO renunció a la banca de diputado por municipio que obtuvo por Cambiemos.



El ex gobernador Daniel Peralta también aspira a la intendencia por el Frente Todos por Gallegos, en un acuerdo de su partido Santa Cruz Somos Todos, con SER del dirigente petrolero Claudio Vidal (FdT a nivel provincial), que lleva como candidato a ese cargo al doctor Ariel Varela.



Caleta Olivia, segunda ciudad de Santa Cruz, con más de 44.000 electores habilitados, elegirá al próximo intendente entre once candidatos, entre ellos, el actual jefe comunal, Facundo Prades (Cambiemos), por la reelección esta vez por fuera de Unidos, con el Frente Progreso que Se Ve.



Los candidatos del nuevo frente oficialista traccionarán votos con 19 de los 56 sublemas de candidatos a concejales oficializados para renovar cinco bancas en Caleta Olivia.



Dentro del Frente de Todos son cinco candidatos, entre ellos, el ex intendente y ex vicegobernador Fernando Cotillo, electo en agosto pasado diputado por ese municipio, y la ex senadora nacional María Ester Labado.



Por la ley de lemas hay una profusión de candidatos a intendente y concejales en cada localidad.