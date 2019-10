Más del 30% de los visitantes de la Expo Cannabis fueron personas mayores de 60 años

Más del 30% de los visitantes de la primera expo Cannabis realizada en la Argentina fueron personas mayores de 60 años y hubo "muchísimas consultas sobre el acceso a la salud, mucha demanda de información para hacer el aceite en sus casas", dijeron los organizadores del evento que terminó hoy en el predio porteño de La Rural. La muestra "congregó a más de 150.000 personas en tres días de exposiciones", destacaron los organizadores, según quienes durante tres días los visitantes pudieron hablar con científicos, médicos, abogados, cultivadores, emprendedores y activistas sobre la cultura cannábica, "Es la demostración de que hay una revolución cultural, y hay un cambio de paradigma del cuidado de la salud de la gente, que están cansados de la farmacología actual", aseguró Gabriel Jinkus, director de la consultora Latinoamericanna, especialista en cannabis medicinal. Facundo Durán, de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, contó que "vino muchísima gente con un amplio rango etario. La gente empieza a investigar más". "El rango de patologías que se tratan es muy grande. La gente usa aceite para el autismo, epilepsia, alzheimer, parkinson, dolores crónicos, mialgia, fibromialgia y también tratamientos de cáncer", precisó. Florencia, integrante de Mamá Cultiva, afirmó que ante la multitud que se congregó en La Rural "quedó en evidencia que es una demanda de la población, el Estado debe brindar respuestas sobre el derecho a la salud". La activista aseguró que "la ley actual, que funciona con muchas trabas, solo tiene en cuenta una patología (la epilepsia refractaria) y necesitamos que se incorporen más" y agregó que "es fundamental el autocultivo para tener el aceite propio y saber qué estamos consumiendo para hacer un tratamiento". "La expo rompió todas las expectativas. Esto es un antes y un después, esto es el puntapié inicial para que todo sea legal", aseguró a Télam Jorge, de la compañía Smoking, que vende papeles de armado. Román, de Bellavita, que venden carpas de autocultivo, aseveró que "al ser la primera expo en Argentina están puestos todos los ojos del mundo acá. Sin dudas se va a expandir la cultura cannábica, que ahora existía en el under". Con entradas agotadas, en las decenas de stands de la exposición se vendían todo tipo de productos relacionados al cannabis como vaporizadores, picadores, carpas de cultivo, luminarias, ropa, y también hubo lugar para talleres de cocina, charlas y hasta un espacio de impresión 3D. No se podía exponer ningún producto con cannabis tales como aceite, cremas o semillas. Mariana, de 64 años, que acudió con su hijo Claudio, contó a Télam que "es muy interesante, me gustaron mucho las charlas, aprendí mucho. Estoy pensando en utilizar aceite para mi marido que sufre depresión". "Creemos que hay un avance, la gente está buscando cada vez más tener su propio cultivo. Finalmente, es sólo una planta", aseguraron Paula y Rosario, dos amigas de 35 y 40 años respectivamente. Camila e Ignacio, una pareja de jóvenes, comentaron que "somos consumidores recreativos y nos parece que cada uno tiene el derecho a decidir. El cambio es inevitable". Ricardo, que asistió junto a su hijo Federico, quien sufre una parálisis cerebral de nacimiento, contó que "mi hijo llevó el tratamiento convencional y yo noto que hace años cambió el carácter, no se conecta tanto, duerme menos. Venimos por inquietud, nos estamos informando. En caso de que satisfaga mi inquietud, vamos a utilizar el aceite", aseveró.