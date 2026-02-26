Diversas entidades bancarias mantienen abiertas búsquedas laborales en la Argentina de cara a marzo de 2026, con vacantes en áreas tecnológicas, financieras y de gestión. Las oportunidades se distribuyen entre la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Neuquén y Misiones, con modalidades híbridas y presenciales.

Entre los bancos con posiciones activas se encuentran BBVA, Banco Macro e ICBC Argentina, que apuntan a perfiles senior y junior en desarrollo de software, análisis de riesgos, estrategia de negocio, banca empresa, gestión de portafolios, cash management, wealth management y recursos humanos.

En BBVA se buscan desarrolladores frontend senior y fullstack senior en modalidad híbrida en Buenos Aires, un analista de riesgos para empresas mayoristas en Neuquén, un analista senior de estrategia para el negocio retail y un desarrollador Android nativo orientado a terminales POS.

Banco Macro, por su parte, ofrece puestos como oficial de banca empresa en Neuquén, business analytics translator en la Provincia de Buenos Aires, analista senior de gestión de portafolio e inteligencia crediticia, portfolio manager junior, oficial de cash management en Misiones, analista técnico funcional y analista senior Salesforce.

En el caso de ICBC Argentina, las vacantes incluyen oficial PyME junior en Neuquén, oficial de wealth management en Buenos Aires y analista de compensaciones en modalidad híbrida.

En cuanto a los salarios, un empleado bancario cobra en febrero de 2026 un salario inicial de $2.065.178,27 mensuales, al que se suma la Participación en las Ganancias (ROE) de $59.697,86. Así, el ingreso total de arranque asciende a $2.124.876,13 por mes, sin contemplar adicionales por antigüedad u otras bonificaciones.

Para postularse, los interesados deben contar con un perfil de LinkedIn actualizado y cargar su currículum en los portales oficiales de cada entidad, generalmente en las secciones “Trabajá con nosotros” o “Carreras”. En caso de avanzar, los equipos de Recursos Humanos se comunican para coordinar entrevistas y evaluaciones.

Las búsquedas reflejan la sostenida demanda de talento especializado en el sistema financiero, especialmente en áreas digitales y de análisis de datos, en un contexto donde la transformación tecnológica continúa siendo una prioridad para el sector.