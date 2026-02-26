El ingreso disponible de las familias argentinas continúa en retroceso y ya acumula una caída de 6% en términos reales respecto de noviembre de 2023, según un informe de la consultora Empiria. Solo en diciembre, la baja fue de 1% mensual y desde septiembre suma una contracción de 3,1%, en un contexto marcado por el aumento de los gastos fijos y el atraso salarial.

La caída impacta con mayor fuerza en los hogares de menores ingresos. En el segmento comprendido entre los deciles 1 al 4, el retroceso fue de 1,3% en diciembre, mientras que en los sectores de mayores ingresos fue de 0,8%. Además, los ingresos bajos se ubican 6,9% por debajo de noviembre de 2023, mientras que los altos registran una merma de 1,9%. En ambos casos, se trató de la caída mensual más pronunciada desde febrero de 2024.

El informe atribuye el deterioro a dos factores centrales: la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y la suba sostenida de los gastos fijos, principalmente alquileres, expensas y transporte público. Estos rubros absorben una porción creciente del presupuesto y reducen el margen disponible para consumo o ahorro.

En paralelo, crece la preocupación por el aumento de la morosidad en los préstamos. De acuerdo con datos del Banco Central, en diciembre la mora en créditos a familias alcanzó el 9,3%, triplicando el nivel de un año atrás. Entre las líneas más afectadas figuran los préstamos personales, con una irregularidad del 12% (cuando un año antes era de 3,3%) y las tarjetas de crédito, donde los atrasos llegaron al 9,3%, con un incremento de 7,4 puntos porcentuales en doce meses.

La situación es más delicada en el sector no bancario (fintech, billeteras virtuales y tarjetas de cadenas comerciales) donde la irregularidad ronda el 23%, según la consultora Eco Go. Especialistas advierten que casi uno de cada cuatro deudores presenta atrasos y que el fenómeno refleja una erosión más profunda de la capacidad de pago, incluso entre personas ya bancarizadas.

Con salarios reales aún rezagados y una mayor carga financiera sobre los hogares, los analistas señalan que el crédito, que en 2025 actuó como amortiguador del ajuste, podría perder ese rol en 2026 si no mejora el ingreso real. El margen para sostener la actividad vía endeudamiento aparece cada vez más limitado.