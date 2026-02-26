Estados Unidos autorizó la venta de petróleo y gas a Cuba, pero con una restricción clave: las empresas interesadas podrán exportar estos combustibles solo si garantizan que llegarán a manos de ciudadanos o compañías del sector privado cubano y no beneficiarán a entidades gubernamentales o militares de la isla. La medida fue anunciada este miércoles por el Departamento del Tesoro en Washington, en medio de un profundo colapso energético en Cuba.

La guía oficial aclara que el gas y otros productos petrolíferos exportados o reexportados a personas o entidades del sector privado para uso personal o comercial pueden ser autorizados bajo la “Excepción de Licencia SCP” (Support for the Cuban People), diseñada para apoyar actividades económicas independientes o usos humanitarios, sin requerir autorizaciones adicionales de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Publicidad

La decisión se enmarca en un contexto de tensión bilateral, tras las sanciones impuestas por Washington que complicaron el suministro de crudo venezolano a la isla. Como resultado, Cuba enfrenta cortes de energía, escasez de transporte y dificultades en servicios básicos. El anuncio incluye directrices para empresas estadounidenses sobre la emisión de licencias favorables para la reventa de petróleo de origen venezolano destinada al sector privado cubano, excluyendo transacciones que favorezcan al Estado o sus fuerzas armadas.

Tanto el Departamento del Tesoro como el de Comercio reforzaron que no está permitido vender combustibles al gobierno cubano, al ejército o a hoteles administrados por las Fuerzas Armadas, que figuran como propiedades sancionadas por el Departamento de Estado. Esta limitación busca asegurar que las transacciones se alineen con las sanciones vigentes mientras se atienden necesidades del pueblo cubano a través de actores privados.

Publicidad

La flexibilización forma parte de una política más amplia que incluye excepciones de licencias para apoyar la economía independiente y actividades comerciales privadas, e intenta aliviar algunos efectos de la crisis energética en la población civil, si bien plantea desafíos logísticos y regulatorios para su implementación efectiva en un país donde buena parte de la infraestructura energética y económica sigue bajo control estatal.