Mascarilla casera para hidratar el cabello durante los meses frios

El clima de otoño e invierno suele volver el cabello más seco y difícil de manejar debido al viento y al uso de herramientas de calor que afectan su hidratación natural. Para contrarrestar estos efectos, existe un tratamiento casero simple que ayuda a mejorar la textura capilar y mantenerla saludable.

La preparación requiere mezclar una cucharada de aceite de oliva o coco con una cucharada de miel y dos cucharadas de crema de enjuague para nutrir la fibra. Esta combinación debe aplicarse sobre el pelo húmedo desde los medios hasta las puntas, masajeando suavemente para distribuir el producto.

Después de dejarlo actuar entre 15 y 20 minutos, se debe enjuagar con agua tibia y lavar con un shampoo suave. Los beneficios de esta mascarilla incluyen la reducción del frizz, mayor brillo y una hidratación profunda. Se recomienda incorporar este cuidado una vez por semana para obtener resultados visibles en poco tiempo.