Con apoyo y a pedido de los gobernadores Sergio Massa se convirtió en el precandidato a Presidente oficial de Unión por la Patria. Ahora, para mostrar volumen político y organizar la campaña nacional el propio ministro de Economía se reúne con ellos en un nuevo cónclave en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El objetivo es más la foto y el mensaje de apoyo que una ronda de pedidos, que se gestionan punto a punto entre las provincias y el Palacio de Hacienda.

Un total de diez gobernadores y tres vices dijeron presente en el escenario político por excelencia a nivel federal en la Ciudad de Buenos Aires. Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Zillioto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Juan Manzur y Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Mariano Arcioni (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) participan del encuentro. También se sumaron los vices Analía Rach Quiroga (Chaco) y Antonio Marocco (Salta)

Massa no llegó solo. Su compañero de fórmula, Agustín Rossi, lo acompañó a la reunión en el CFI al igual que el ministro del Interior Eduardo 'Wado' de Pedro que sigue oficiando de pivot con los gobernadores. El evento deja en claro que la fórmula de Juan Grabois no tiene acompañamiento en la PASO aunque se la aceptó para contener a los desanimados que no comulgan con el massismo.

De Pedro funciona casi como un anfitrión, esta vez sin el traje de precandidato a Presidente pero como representante del madrinazgo de Cristina Kirchner. A pesar de que lo acompañaron en su pretensión varios de los gobernadores, le advirtieron a la Vicepresidenta que el ministro no despegaba en las encuestas. No ayudó tampoco el nonato anuncio del tucumano Juan Manzur como compañero de esa fórmula.

