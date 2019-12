Massa quiere imprimir un nuevo ritmo a la Cámara baja "para acercarla a la gente"

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, buscará imprimir un nuevo ritmo a la actividad parlamentaria para tener "un mayor acercamiento con la ciudadanía", que contempla realizar una sesión trimestral en una provincia y que se realicen audiencias de comisiones en el interior del país.



Así lo dejaron trascender allegados al flamante titular del cuerpo parlamentario, que está diseñando un nuevo esquema de trabajo desde marzo, ya que en diciembre la prioridad estará centrada en lograr la sanción del Presupuesto 2020, que enviará el jueves 12 el ya presidente Alberto Fernández.



Ese día se realizará la primera sesión extraordinaria para aceptar las renuncias de los legisladores que asumirán como funcionarios nacionales o provinciales y tomar juramento a sus reemplazos, con excepción de aquellos casos que son motivos de planteos judiciales por la aplicación de la paridad de género.



El primer objetivo de Massa será armar la comisión de Presupuesto, que será encabezada por el banquero Carlos Heller cuando asuma el jueves como diputado en reemplazo de Juan Cabandié, y aprobar la llamada "ley de leyes" con un amplio respaldo político.



El jefe del Frente Renovador les trasmitió a sus allegados que trabajará para esa iniciativa sea aprobada no solo con el voto del Frente de Todos y sus aliados, sino con el respaldo de Juntos por el Cambio, porque quiere que los proyectos se sancionen "con amplios consensos", según dijeron las fuentes.



Si bien la prioridad será el Presupuesto 2020 y alguna iniciativa que envíe el Poder Ejecutivo para debatir en enero, Massa quiere empezar a diseñar el nuevo estilo que desea imprimir a la cámara para que pueda "acercarse a la ciudadanía".



En este contexto, uno de los objetivos es realizar una sesión cada tres meses en una provincia para acercar el cuerpo "a la sociedad", ya que considera que "es beneficioso para mejorar la imagen de los legisladores y del órgano parlamentario", informaron las fuentes cercanas al líder del FR.



Massa quiere que las comisiones, cuando aborden una problemática regional, también deliberen en una ciudad del interior del país, con la participación de las organizaciones sociales y políticas de esa región.



Otra de las medidas que tomará el nuevo presidente del cuerpo legislativo será instrumentar la paridad de género en las conducciones de las 46 comisiones asesoras del cuerpo y para eso tiene previsto emitir una resolución donde se garantice una distribución pareja entre hombres y mujeres.



Massa ya comunicó esta decisión ayer a los legisladores, en el marco de la sesión preparatoria, cuando respondió a las quejas de su ex aliada y diputada de Consenso Federal Graciela Camaño, quien objetó que no haya ninguna mujer entre los tres vicepresidentes que propusieron el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.



El reemplazante de Emilio Monzó también buscará imprimir un ritmo más ágil a las sesiones y para eso promoverá que los homenajes y las "cuestiones de privilegio" se traten en el final de la sesión, y no como sucede ahora, en las dos primeras horas de los debates.



Otro tema que abordará son los informes del jefe de Gabinete, que se deben dar mensualmente en forma alternada en cada cámara del Congreso. Sobre este punto, Massa les dijo a sus allegados que su plan es "reducirlo a pocos temas" y no como sucede ahora, que el jefe de los ministros debe responder un millar de preguntas.