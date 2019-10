Matan a tiros al condenado por atentar contra la casa de Bonfatti y a otro hombre en Rosario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Uno de los autores del atentado cometido contra la casa del ex gobernador santafesino Antonio Bonfatti en 2013 fue asesinado hoy de cuatro balazos por varios hombres que entraron a la casa de la ciudad de Rosario donde cumplía arresto domiciliario y además mataron a un joven e hirieron a otras dos personas, informaron fuentes judiciales y del Ministerio de Seguridad provincial.



El joven asesinado fue identificado por las fuentes como Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval (29), quien ya había cumplido una condena por el atentado y actualmente estaba bajo arresto domiciliario por otro hecho, que cumplía en una casa situada en el barrio La Florida, que pertenece a un juez de la Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial de Rosario que la puso en alquiler.



Junto a Sandoval fue asesinado Alan Sánchez (21), mientras que otras dos personas, una mujer y un hombre, resultaron heridas, la primera de ellas de gravedad.



El ataque se registró alrededor de las 5 de hoy en el domicilio situado en Pago Largo 654, de La Florida, en la zona norte de Rosario, detallaron los voceros a Télam.



Según la información que analizan los pesquisas, al lugar llegaron varios hombres armados que, tras romper la puerta de ingreso con una maza y cortar la luz, dispararon contra quienes se encontraban en el interior de la casa y luego escaparon.



A raíz del ataque murió en el acto Sánchez, quien recibió al menos ocho balazos -seis en la espalda y dos en el cuello-, mientras que "Ema Pimpi" resultó herido y fue trasladado por un conocido al hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde los médicos constataron que presentaba al menos cuatro heridas de arma de fuego que le provocaron la muerte cerca de las 7.30, añadieron los informantes.



Otras dos personas, identificadas como Rocío G. (22) y Gastón G. (20), resultaron heridas, por lo que también fueron hospitalizadas.



Según las fuentes, la mujer permanece internada en el HECA en grave estado a raíz de una herida de bala en la zona del tórax, mientras que el joven fue traslado al hospital provincial donde quedó en observación, fuera de peligro.



El fiscal Adrián Spelta informó esta mañana en una conferencia de prensa que en la escena del ataque "fueron secuestradas 14 vainas servidas, calibre 9 milímetros y .22"



y no descartó la posibilidad de que las víctimas también hayan disparado.



"En el lugar había tres autos en dos chocheras, uno de ellos de alta gama y tres motos", añadió el funcionario judicial.



Sobre la mecánica del hecho, Spelta detalló que, según los peritajes preliminares, "los atacantes primero cortaron la luz de la vivienda y luego abrieron la puerta de ingreso con una maza que quedó en lugar".



El fiscal dijo que "Sandoval se trasladó por sus propios medios en un auto, presuntamente conducido por otra persona que aún no esta identificada, a un centro asistencial, donde murió".



En tanto, otras fuentes judiciales informaron a Télam que la casa de dos plantas donde se produjo el hecho y en la que Sandoval estaba bajo arresto domiciliario desde el 30 de abril pasado, pertenece al juez de la Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial de Rosario, Oscar Raúl Cuccinell.



Tras enterarse del hecho, el magistrado informó que la propiedad estaba en alquiler desde hacía seis meses y que la operación estuvo a cargo de la inmobiliaria STI Propiedades.



"En el contrato no figura ninguna de las personas que son mencionadas en el hecho. Ya me comuniqué con la fiscalía para aclarar todo", precisó Cuccinell, quien sostuvo que se enteró del suceso por terceros ya que se encuentra en el exterior participando de un congreso.



Por su parte, el propietario de la inmobiliaria, Mariano Mortellaro, confirmó que la casa había sido alquilada por una persona de unos 24 o 25 años que trabaja en una empresa de radiotaxi vinculada a su padre.



Sandoval fue condenado en diciembre de 2015 en un juicio abreviado a 3 años y 3 meses de prisión como "instigador y organizador" del ataque contra vivienda del entonces gobernador Bonfatti, cometido el 11 de octubre de 2013 por personas que se movilizaban en moto.



En febrero de 2016, tras cumplir parte de la pena en las cárceles de Coronda y Piñero, el delincuente quedó bajo arresto domiciliario y luego en libertad.



Pero volvió a ser detenido el año pasado en el marco de una causa por doble tentativa de homicidio, motivo por el cual cumplía otra pena bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica en la vivienda donde hoy fue asesinado.