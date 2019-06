Matías Morla habló sobre las versiones que indican que Diego Maradona tendría “principio de Alzheimer”

Apenas llegó a la Argentina, el pasado 21 de mayo, Maradona pubicó en su Instagram esta foto junto a Morla. Apenas llegó a la Argentina, el pasado 21 de mayo, Maradona pubicó en su Instagram esta foto junto a Morla.

Diego Maradona renunció a mediados de mayo pasado al cargo de director técnico de Dorados de Sinaloa e inmediatamente voló desde México hacia la Argentina.

Ya instado en Buenos Aires la salud del astro estuvo siempre en el ojo de la tormenta: primero se sometió a una cura de sueño de cuatro días para cambiar su medicación y luego se determinó que debía operarse de un hombro y una rodilla.

Y en medio de versiones que sostienen que no puede operarse porque su estado “frágil” el diario Crónica sacó en su tapa de hoy un informe sobre el deterioro en la salud del ex campeón del mundo. “Se habla de problemas neurológicos y de principio de Alzheimer“, publica el matutino.

Además, sostiene la publicación que una de las hermanas de Diego está muy preocupada por su salud y que por eso insistiría para que se tomen cartas en el asunto y se lo interne de manera inmediata.

A raíz de esa versión y de los fuertes rumores, Matías Morla, el abogado de Maradona, emitió un comunicado en el que sostiene que “es una versión que fue difundida por una fuente maliciosa que solo busca generar conflictos“.

El comunicado de Morla:

Ante las versiones acerca de que Diego Maradona tiene “principio de Alzheimer” quiero aclarar que todos los estudios médicos que se le realizaron no dieron ningún indicio en ese sentido. En México, donde Maradona estuvo dirigiendo y al mando no solo de un plantel de fútbol sino de un cuerpo técnico, el club también le realizó distintos chequeos de salud, algunos a cargo de psicólogos y psiquiatras, los que resultaron de manera satisfactoria y no se nos dio ninguna información médica vinculada al trascendido mediático.

No dudo ni dudaré nunca de lo que se publica en los medios ni de la honestidad de los periodistas con quienes tengo la mejor de las relaciones, por lo que de ninguna manera puedo pensar que es un invento. Pero sí está claro que es una versión que fue difundida por una fuente maliciosa que solo busca generar conflictos.

Por eso vuelvo a pedir que todos aquellos que están cerca de Maradona valoren lo que él hace por nosotros y estemos cerca para darle contención, cariño y acompañamiento y no disgustos y exposición mediática que no solo no le hacen bien sino que lo perjudican.

Hoy Diego está atendiendo su salud, se va a operar de su hombro y su rodilla, para poder volver al trabajo lo antes posible y es por eso que lo único que pide es que aquellos que lo quieren lo ayuden.

