Mauricio Macri: “Lo que todos queremos es trabajo y no impunidad”

Luego de que la Corte de Justicia pidiera que le giren el expediente que investigan a la expresidente Cristina Kirchner, el presidente Mauricio Macri encabezó un acto en Corrientes. En el discurso, si bien no hizo referencia puntual al tema, dijo que quiere un país “sin impunidad”.

"Todos queremos progresar, trabajar, poner nuestro granito de arena y que eso sea reconocido. Queremos que no haya impunidad. Lo que todos queremos es trabajo y no impunidad. Queremos una oportunidad de demostrar lo que valemos y no que aquel que no se esfuerza tenga siempre algún beneficio y algún privilegio. Esa no es la Argentina que soñamos la mayoría, la mayoría de ustedes que se levanta todos los días a trabajar en silencio sin pedir sacarle una ventaja a alguien", esbozó el mandatorio.