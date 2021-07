Mauricio Quiroga volvió a competir en el argentino de velocidad

Se disputó la segunda fecha del Campeonato Argentino de Motociclismo Velocidad, en el circuito 6 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires, marcando el retorno a las pistas del sanjuanino Mauricio Quiroga, en la categoría R3 Cup, con la Yamaha del Oma Team Racing y Cabello Motorsport.

Luego de los entrenamientos del sábado, donde se fue mejorando en el desempeño de la moto, el domingo comenzó con la prueba de tanques llenos, donde el piloto sanjuanino marcó el segundo tiempo, evidenciando un notable avance, quedando a ocho décimas del cordobés Leandro Bagnarelli.

En la final, Mauricio partió desde el noveno lugar y mantuvo esa posición en las dos primeras vueltas, para –posteriormente- perder terreno, quedando relegado de poder pelear por los puestos de vanguardia.

Más allá del resultado final, Mauricio quedó conforme: “Estamos tranquilos, más allá que no se pudo traducir en un buen resultado lo que hicimos, ya que en el warm up pudimos bajar el tiempo de clasificación, lo que nos llevó a pensar en hacer una final en forma inteligente, tratando de evitar roces y caídas y lo veníamos logrando en las primeras vueltas, evitando estar en la cabeza del grupo, hasta que en la vuelta cuatro, un piloto cae delante de mí, para evitar chocarlo, enderecé la moto y me fui a la leca, lo que me hizo perder tiempo y posiciones. De ahí en más me dediqué a tratar de remontar, lo que me llevó a andar muy fuerte, haciendo el segundo tiempo de carrera y llegamos a recuperar, finalizando en el 7° lugar. Luego me enteré que tenía dos sanciones por exceder límites de pista, relegándome a la 14ta posición; hice el reclamo aportando las imágenes de mi cámara y finalmente me dieron 30 segundos de recargo, por lo que finalmente quedé en el 10° puesto".

"Físicamente terminé con lo justo, pero nos vamos con la tranquilidad de saber que estamos en buen camino y que para la tercera fecha, que será a fines de agosto, tendremos tiempo de trabajar para seguir mejorando y yo recuperando mi estado físico. Como siempre agradecer a todos los sponsor que hacen posible mi participación, al igual que a mi familia y amigos”, cerró Mauricio Quiroga.

La tercera fecha de la categoría se realizará el 21 de agosto en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.