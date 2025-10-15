A pesar de que el primer capítulo de MasterChef Celebrity recién se estrenaba, el participante Maxi López tomó la decisión de abandonar el reality. El ex futbolista se subió a un avión para regresar a Suiza con el objetivo de ver a su mujer, Daniela Christiansson, que está embarazada de 7 meses y atravesó un mal momento debido a un accidente doméstico. López también regresó para ver a su hija menor.

Ante la partida de López, Telefe ya estaría buscando y negociando dos posibles reemplazantes para el participante.

La periodista Paula Varela aseguró en su cuenta de X que “El reemplazo de Maxi López en MasterChef es Marley”. Este nombre resultó sorpresivo, dado que Marley se encontraba realizando Por el Mundo y supuestamente estaba “perdiendo pisada en Telefe”, habiendo sido “corrido por Nicolás Occhiato en La Voz Argentina”.

Más tarde, en el programa LAM, Yanina Latorre confirmó la información de Varela. La conductora de LAM comentó que habló directamente con Marley, quien le dijo que lo reemplazaría “por una semana”. La periodista de Intrusos reveló que Marley ya grabó su primera participación en el reality el martes 14 de octubre. Debido a que el programa se graba con anterioridad, se espera que este episodio se vea “probablemente, en dos semanas”.

Sin embargo, Marley no sería el único nombre en la carpeta de Telefe. Yanina Latorre, en Sálvese Quien Pueda, mencionó que Telefe también querría a Zaira Nara para “continuar con el universo Wanda”. Zaira Nara es vista como un nombre “un poco más razonable” para el formato y el estilo de participante. Además, la hermana de la conductora “podría tener conocimientos” de cocina debido a sus roles durante muchos años en "Morfi" y La Cocina del Show.

Sobre el futuro de Maxi López en el concurso, circulan dos versiones diferentes. Daniel Fava había contado previamente que el ex futbolista supuestamente habría “armado su salida pronta del reality”, ya sea por abandono o por eliminación del jurado. En contraste, Naiara Vecchio, en La Posta del Espectáculo, aseguró que el concursante va a regresar. De confirmarse su regreso, el reemplazo (Marley) podría ser solo por un par de grabaciones.