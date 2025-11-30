El Gobierno de San Juan avanza con la construcción del nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en Jáchal, una obra destinada a fortalecer la infraestructura para la primera infancia en el departamento. El proyecto contempla un edificio de aproximadamente 220 metros cuadrados, diseñado para brindar espacios seguros y funcionales de atención, contención y aprendizaje a niñas y niños de entre 45 días y 3 años. El complejo incluirá aulas específicas por grupos etarios, comedor, sanitarios infantiles, patio recreativo, sala de deambulación, cocina, patio técnico, acceso principal y un área administrativa con sanitario propio.

La obra se ejecuta con un sistema constructivo mixto, combinando estructura metálica sobre platea de hormigón armado con panelería liviana y aislación térmica, una solución que permite mayor eficiencia energética y adaptación a las condiciones del entorno. Actualmente, el edificio ya cuenta con su disposición espacial definida y con la cubierta del techo completamente instalada. En paralelo, avanza la ejecución de la tabiquería interior que delimitará los distintos ambientes del futuro CDI.

Los trabajos también muestran progresos significativos en pisos graníticos interiores y en la terminación de los pisos exteriores de patios y áreas de circulación. Además, comenzaron las labores en la oficina administrativa, los sanitarios, los cambiadores y el sector de bachas, mientras que la torre del tanque elevado se encuentra construida y lista para su instalación definitiva.

El proyecto incluyó modificaciones técnicas destinadas a optimizar el rendimiento general del edificio. Entre ellas, se decidió reemplazar el sistema de bombeo presurizado por un sistema de abastecimiento por gravedad mediante tanque elevado, lo que garantiza mayor autonomía ante cortes de energía, un aspecto clave para zonas rurales como Jáchal.

Financiada íntegramente con recursos provinciales, esta obra reafirma el compromiso del Estado sanjuanino con la ampliación y modernización de la infraestructura destinada a la primera infancia. Una vez finalizado, el nuevo CDI permitirá mejorar las condiciones de cuidado, desarrollo y aprendizaje en la comunidad, promoviendo la igualdad de oportunidades y el arraigo territorial.