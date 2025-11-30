Un hombre de 59 años fue detenido en la provincia de Entre Ríos, capturado en el marco de un operativo llevado a cabo por la Policía Federal Argentina (PFA). El detenido es acusado de haber abusado sexualmente de su hija durante casi tres décadas, y de haber tenido dos hijos fruto de esos abusos.

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por la víctima, una mujer que actualmente tiene 35 años. Ella relató que sufrió abusos desde los seis años mientras vivía junto a su familia en una vivienda ubicada en Pilar, provincia de Buenos Aires. El reporte policial confirmó que la víctima tuvo dos hijos con su propio padre, una situación que, según las fuentes, se mantuvo oculta durante años debido al silencio del entorno familiar.

Publicidad

La víctima pudo realizar la denuncia penal tras iniciar una relación sentimental y confiarle lo ocurrido a su actual pareja, lo que le dio el impulso necesario para acudir a la Justicia. La causa recayó en la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género de Pilar, liderada por la fiscal Marcela Semeria. Interviene además el Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de San Isidro, a cargo del juez Nicolás Ceballos.

La Justicia había librado un pedido de captura nacional contra el acusado por el delito de abuso sexual agravado. Los efectivos de la División Búsqueda de Prófugos de la PFA fueron encargados de la tarea de localizar al sospechoso. Tras analizar la información reunida, los detectives obtuvieron el dato de que el hombre se encontraba residiendo en un domicilio de la ciudad entrerriana de San José.

Publicidad

Con la anuencia del Juzgado de Garantías del Departamento Colón de Entre Ríos, dirigido por el juez Jesús David Alexis Penayo, los federales llevaron a cabo tareas de campo en la vivienda señalada. Finalmente, la detención se concretó sobre la vía pública, cuando observaron al sospechoso salir y caminar por la calle 17 de agosto al 2800. El procedimiento estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI).