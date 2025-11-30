Este domingo amaneció con un marcado descenso de temperatura y un cielo gris que anticipa una jornada inestable en toda la provincia. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la mínima se ubicó en 16°C mientras que la máxima podría llegar a los 28°C, aunque el ambiente se mantendrá fresco debido a la nubosidad constante.

Las probabilidades de lluvia se estiman entre un 10% y un 40%, con mayor posibilidad de precipitaciones en zonas más alejadas del Gran San Juan, donde podrían registrarse chaparrones aislados durante el día.

El viento será protagonista: soplará desde el sureste a unos 30 km/h, con un incremento de la intensidad hacia la tarde-noche, cuando se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

El SMN recomienda circular con precaución en rutas y zonas descampadas ante la posible combinación de ráfagas fuertes y lloviznas. El panorama climático podría extenderse de manera similar en el inicio de la semana, aunque aún no hay alertas oficiales emitidas.