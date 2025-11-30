El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) informó que se encuentra habilitado el canal oficial para recibir denuncias sobre viviendas sociales que estén deshabitadas, ocupadas por terceros, desmanteladas o alquiladas sin autorización. La medida apunta a garantizar el uso correcto de las unidades destinadas a familias que realmente las necesitan y recordó que las casas aún no canceladas no pueden permanecer vacías ni ser alquiladas o vendidas.

Para realizar una denuncia, se requiere presentar algún tipo de prueba que respalde la situación, como fotografías, contratos o documentación pertinente. Las presentaciones pueden efectuarse de manera personal en Mesa de Entradas del IPV, ubicada en el quinto piso del Centro Cívico, Núcleo 4, donde se debe completar un formulario con datos personales y una breve descripción del caso.

También existe la opción de realizar el trámite vía correo electrónico escribiendo a , adjuntando toda la información disponible y el material que permita verificar la irregularidad denunciada.

El organismo recordó que el objetivo es preservar la transparencia en el uso de las viviendas sociales y evitar que unidades destinadas a familias vulnerables queden fuera de circulación o sean utilizadas con fines no permitidos. Para consultas adicionales, el IPV mantiene sus canales de atención habituales, tanto telefónicos como presenciales en el Centro Cívico, de lunes a viernes de 7:30 a 13:00.

Sitio oficial: ipv.sanjuan.gob.ar – Teléfonos: 4305278 / 4305267 / 4305268 / 4305269.