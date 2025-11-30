El departamento Valle Fértil fue escenario el pasado viernes por la tarde-noche de un intenso temporal que combinó fuertes ráfagas de viento, lluvia y caída de granizo, afectando especialmente a la zona sur del distrito. El fenómeno climático generó anegamientos, la bajada de crecientes con arrastre de sedimentos y la intransitabilidad temporal de rutas y caminos rurales.

Según informó la distribuidora de red eléctrica Naturgy, la violencia del temporal provocó daños de gran magnitud en la red de distribución que abastece a la zona. Más de 50 postes resultaron afectados, junto con cables y estructuras que quedaron inutilizadas, dejando sin suministro eléctrico a numerosos usuarios.

Dado el alcance de los daños y la complejidad de las reparaciones, Naturgy anunció la instalación de generadores provisorios para mitigar el impacto en los vecinos mientras continúan los trabajos de normalización del servicio. Equipos técnicos permanecen en la zona realizando tareas de relevamiento y reparación desde las primeras horas posteriores al evento.

En medio del alerta meteorológico por tormentas fuertes que continúa vigente para el este provincial, las autoridades reiteraron una serie de recomendaciones para evitar accidentes. Entre ellas, no manipular cables caídos, evitar acercarse a postes o transformadores dañados y no caminar por zonas inundadas, ya que podrían existir riesgos eléctricos no visibles.