Con la llegada del período estival, el Parque Provincial Ischigualasto (uno de los principales atractivos turísticos de San Juan y Patrimonio de la Humanidad) aplicará nuevos horarios para las excursiones, vigentes desde el 1 de diciembre hasta el 20 de marzo de 2026. Los ingresos se habilitarán a las 8, 9, 10, 11, 16 y 17 horas, lo que permitirá ordenar la afluencia de visitantes y favorecer recorridos en momentos de temperaturas más moderadas.

Entre las actividades disponibles se encuentra el Circuito Río Salado, una propuesta que combina tramos vehiculares y senderismo a lo largo del antiguo cauce del río. El trayecto ofrece paisajes con vegetación, un salto de agua y una laguna esmeralda. Tiene una duración aproximada de dos horas y media, exige reserva previa, es apto para mayores de 10 años, presenta una dificultad media y puede realizarse entre las 8 y las 16 horas.

Publicidad

Otra alternativa es la Caminata al Cerro Morado, ideal para quienes buscan actividad física y vistas panorámicas. Este recorrido conduce a los visitantes hasta la cima del cerro (el punto más alto del parque, a 1.800 metros sobre el nivel del mar) desde donde se observa el característico relieve multicolor. La caminata abarca 5,73 kilómetros, demanda cerca de tres horas, posee una dificultad alta, es apta para mayores de 14 años, requiere reserva previa y parte únicamente a las 8.

A estas opciones se suma el Circuito de Mountain Bike, que ofrece una experiencia más dinámica a lo largo de un recorrido de 12 kilómetros por zonas menos transitadas del parque. La actividad, destinada a mayores de 14 años, dura alrededor de una hora y media, tiene una dificultad media-alta, exige reserva previa y se realiza a las 16:30.

Publicidad

Para participar en cualquiera de las propuestas, los visitantes deben gestionar una reserva previa. Las consultas pueden realizarse telefónicamente a los números 264-457-0879 y 264-418-6119, o mediante correo electrónico a .