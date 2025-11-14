Maxi López, compañero de reality de ambas, se refirió a un tenso cruce entre La Joaqui y Wanda Nara, el cual habría ocurrido durante la despedida de Valen Cervantes de MasterChef Celebrity. López habló sobre este momento de tensión en SQP.

Las panelistas Majo Martino y Paula Varela contaron que La Joaqui confrontó a Wanda Nara por supuestos mensajes que la conductora le habría enviado a Enzo Fernández. Si bien Wanda Nara negó esta situación, la modelo se retiró a Inglaterra y no contestó, mientras que la cantante dejó entrever que la historia era real.

Frente a la controversia, Maxi López afirmó que actuó como intermediario. "Hablé con La Joaqui y con Wanda. Yo soy un mediador en toda esta situación", expresó López en SQP.

El ex futbolista también se refirió a rumores que lo involucraban directamente en la disputa, y negó enfáticamente haberle dicho a la cantante que "se había cavado su propia fosa" después de su cruce con la conductora. Asimismo, desmintió haber ido a la casa de La Joaqui para contenerla, a pesar de que se había rumoreado que ella había quedado afectada por la situación.

Maxi López aprovechó la conversación para opinar sobre la cantante. Aseguró que La Joaqui "tiene un temperamento que parte a 250 porque es así". A pesar del temperamento, López manifestó que ella y su pareja le caen muy bien, y que incluso estuvo en la casa de ellos "compartiendo momentos". Los describió como "dos copados". El exfutbolista le aconsejó a La Joaqui enfocarse en su pareja, al que llamó "un crack".

Respecto a las reacciones tras el incidente, la conductora insiste en que el cruce no ocurrió. Por su parte, La Joaqui primero publicó memes en su cuenta de X, haciéndose la desentendida del conflicto. No obstante, después le envió un mensaje a Yanina Latorre que fue considerado "muy cómplice": "No te canses nunca". Este mensaje "estiró la duda" sobre si lo confirmó o no. El amigo de Wanda Nara, Kennys Palacios, también cruzó a Majo Martino por la información que tenía.