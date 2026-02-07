El Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza condenó a 18 años de prisión al exjuez federal Walter Ricardo Bento, tras hallarlo culpable de encabezar una asociación ilícita destinada al cobro de coimas a cambio de beneficios procesales en causas penales. Además, se le impuso la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y una multa superior a los $540 millones.

La sentencia fue dictada por unanimidad en el marco del juicio de cesura, luego del veredicto de culpabilidad emitido días atrás. El tribunal consideró probado que Bento, de 63 años, actuó como jefe de una estructura criminal estable que operó durante años dentro del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, con competencia penal y electoral.

Según el fallo, el exmagistrado fue responsable del delito de asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo en ocho hechos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, falsedad ideológica y ocultamiento de elementos de prueba. El tribunal determinó que Bento definía las maniobras, autorizaba los beneficios judiciales y fijaba los montos a cobrar, con la intervención de abogados, intermediarios y contactos policiales.

El pedido de la defensa para que la pena sea cumplida bajo la modalidad de prisión domiciliaria fue postergado para su análisis posterior. Hasta tanto se resuelva esa solicitud, Bento continuará detenido en el complejo penitenciario federal de Cacheuta, en Luján de Cuyo.

En la misma causa, la esposa del exjuez, Marta Boiza, fue condenada a seis años de prisión por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica. En tanto, uno de sus hijos, Nahuel Agustín Bento Boiza, recibió una pena de cinco años de cárcel por lavado de activos agravado por haber sido cometido como miembro de una banda.

El juicio oral se desarrolló desde julio de 2023 y se extendió por más de 130 audiencias, con la declaración de unos 300 testigos y el análisis de abundante prueba documental y digital. La acusación estuvo a cargo del Ministerio Público Fiscal y de fiscales especializados en criminalidad económica y lavado de activos.

De acuerdo con lo acreditado durante el debate, la organización habría operado al menos desde 2007, principalmente en causas complejas vinculadas a narcotráfico y contrabando. El mecanismo incluía el pago de sobornos para obtener libertades, morigeraciones de prisiones preventivas, recalificaciones legales y sobreseimientos. La fiscalía estimó que el circuito de coimas movilizó al menos 1,7 millones de dólares, además de bienes muebles e inmuebles.

Con la lectura de la sentencia, el Tribunal Oral Federal N° 2 dio por concluida la etapa de determinación de penas. Los fundamentos completos del fallo serán difundidos en una resolución posterior.