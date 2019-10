Maxi Rodríguez: "Va a ser una alegría abrazar a Diego"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Maximiliano Rodríguez, el delantero y capitán de Newell's, dijo hoy que "en lo personal va a ser una alegría volver a abrazar a Diego (Maradona), pero después cada uno se enfocará en lo más importante, que es ganar el partido" que jugará el equipo rojinegro en Rosario ante Gimnasia, el martes próximo por la Superliga.



En rueda de prensa realizada en el Complejo Jorge Griffa, tras el entrenamiento matutino, la "Fiera" Rodríguez, quien jugó con Maradona en el seleccionado argentino, señaló que "será muy bueno volver a darle un abrazo a Diego después de tanto tiempo y de haber compartido muchas cosa en la selección".



"También estoy contento por él, porque está en un campo de juego, como tanto le gusta. Pero a la hora de jugar, cada uno va a querer ganar, nosotros nos tenemos que enfocar en eso", agregó "Maxi" Rodríguez.



En este sentido, el referente "leproso", de 38 años, sostuvo que



"antes todos van a estar pendientes de cuando salga Diego a la cancha, que va a ser un espectáculo y el hincha va a disfrutar todo".



"A Diego lo tomo como referente porque es un ídolo. Ese martes va a ser algo especial y le voy a dar un abrazo", dijo respecto del encuentro por la Superliga que comenzará a las 15.00.



En cuanto al trabajo de Maradona como director técnico, "Maxi" expresó que "rescato a Diego como persona. Después uno puede jugar bien, errar o hacer goles. Pero siempre me quedo con la calidad humana, que es impresionante. Compartí muchas cosas con él, muchas vivencias y eso es lo que me queda en lo personal".



"Conocí a una extraordinaria persona, sobre todo en España, cuando yo estaba en Atlético de Madrid y él estaba con el Kun (Agüero) en ese momento. Yo lo tomo como referente porque es un ídolo", añadió.



En cuanto a la actualidad de su equipo, el capitán de Newell`s expresó que "tratamos de tener una idea, que es jugar al fútbol saliendo desde abajo. A veces es difícil, sobre todo en la posición que arrancamos el torneo es difícil tomar esos riesgos. A veces se puede, a veces no, pero la idea la tenemos clara y vamos a seguir insistiendo para que cada vez lo hagamos mucho mejor".



"Newell's es un equipo muy competitivo, muy solidario y que todavía puede seguir creciendo. Todavía faltan muchos puntos por jugar y el grupo está muy comprometido. Creo que hoy estamos a la altura de lo que la institución pretende", explicó.



"Un rival como Gimnasia nos obligará a estar más atentos. Son los partidos más complicados, porque cuando uno viene con un envión lo peor que se puede hacer es relajarse, sobre todo por el marco que va a haber en el campo de juego", concluyó "Maxi" Rodríguez.