Maya Hawke, hija de los reconocidos actores Uma Thurman e Ethan Hawke, se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de la industria actual. Su popularidad creció significativamente gracias a su interpretación de Robin en Stranger Things, un personaje que se convirtió en un hito de la representación LGBT+ moderna.

La escena de la tercera temporada donde Robin "sale del clóset" durante una conversación con Steve fue celebrada por explorar una sexualidad fuera de la heteronorma con total libertad.

Debido a la naturaleza de su personaje, muchos seguidores se cuestionan sobre la orientación sexual real de la actriz y cantante. No obstante, Hawke ha optado por mantener un perfil bajo respecto a su vida privada y no ha brindado grandes declaraciones al respecto. Hasta la fecha, la modelo no ha revelado específicamente cuál es su sexualidad.

En cuanto a su historial sentimental, sus preferencias conocidas incluyen a los hombres. Desde el año 2023 se la vincula con el músico Christian Lee Hutson, con quien se la ha visto públicamente.

Previamente, mantuvo una relación con el músico Spencer Barnett en 2021, y también estuvo ligada sentimentalmente al editor de Rolling Stone, Gus Wenner, y al actor Tom Sturridge. Hasta el momento, la famosa no ha sido relacionada con ninguna mujer en el ámbito amoroso.