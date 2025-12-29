Tres años de condena al agricultor que acosó y abusó de un adolescente

El juez de garantías Roberto Montilla homologó este lunes 29 de diciembre un acuerdo de juicio abreviado que impuso tres años de prisión de cumplimiento condicional a Antonio Guillermo Más. El comerciante de 34 años, detenido desde octubre, reconoció su responsabilidad penal por los delitos de grooming y abuso sexual por aprovecharse de la inmadurez sexual (estupro) de un adolescente de 15 años.

La resolución surgió tras un reajuste en la calificación legal. Originalmente, Más enfrentaba cargos por corrupción de menores, pero el fiscal Roberto Mallea (UFI ANIVI) y los defensores Claudio Vera y Alejandra Iragorre coincidieron en que la prueba permitía sostener las nuevas imputaciones. Según los investigadores, el material hallado en el celular del menor, el intercambio de imágenes de desnudos y el relato de la víctima fueron determinantes para descartar las figuras más graves y sellar el acuerdo.

El caso salió a la luz el domingo 5, cuando la madre del joven descubrió chats de contenido sexual en el teléfono de su hijo. Las conversaciones, iniciadas el 20 de junio a través de Tinder, incluían pedidos de fotografías y archivos del imputado masturbándose. La víctima relató que ese domingo el hombre, apodado "Tony", lo buscó en una camioneta blanca por la intersección de calles España y Las Heras para trasladarlo a su vivienda en Rawson, donde se concretó el encuentro sexual.

Pese a la condena, Más no ingresará a prisión, aunque deberá cumplir estrictas reglas: fijar domicilio, someterse al Patronato de Liberados, realizar tratamientos judiciales y respetar la prohibición absoluta de contacto con el damnificado y su entorno.