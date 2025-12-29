Gran Hermano 2026: cambios en la casa y detalles del estreno

La casa de Gran Hermano se prepara para una nueva etapa con modificaciones significativas en su estructura de cara a la edición Generación Dorada. La reforma más llamativa ha sido la remoción de la tradicional piscina para dar lugar a un gran pozo, lo que transforma el exterior de la vivienda de manera radical. Estos cambios fueron compartidos por el conductor Santiago del Moro en sus redes sociales, lo que generó un fuerte impacto y viralización entre los seguidores del programa.

El estreno de esta nueva temporada está programado para febrero de 2026 y buscará fusionar a nuevos aspirantes con figuras conocidas y exparticipantes bajo dinámicas de juego inéditas. En medio de esta expectativa, el mediático Alex Caniggia consultó públicamente sobre su incorporación al show, recibiendo el apoyo de su audiencia. En paralelo, el proceso de selección nacional ya está en marcha, exigiendo a los grupos de veinte postulantes convencer a la producción en tan solo 60 segundos.

Santiago del Moro, tras visitar la propiedad antes de las obras, compartió sus sensaciones sobre lo que vendrá. El conductor expresó: “Hoy recorrimos la casa más famosa previo a las remodelaciones y cambios para ‘Gran Hermano Generación Dorada’”. Asimismo, agregó: “Se viene un antes y un después que va a dar que hablar. Prepárense”. Finalmente, adelantó con misterio: “Se vienen los ‘cambios’ a la casa más famosa”.