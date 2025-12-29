Un rápido accionar de efectivos de la Comisaría 38° de Rivadavia permitió salvar a un menor de apenas 2 años que sufrió un episodio convulsivo el pasado 28 de diciembre.

Fuentes policiales informaron que la madre del niño, de 33 años, llegó a la comisaría alrededor de las 21:30, explicando que su hijo padecía parálisis cerebral y epilepsia, y que había presentado previamente un cuadro febril que derivó en la convulsión.

El personal policial, incluyendo a las agentes Maira Araya, Candela González y la Oficial Ayudante Evelyn Sambrano, actuó de manera inmediata. Los efectivos realizaron maniobras de primeros auxilios, contuvieron al menor y lograron mantenerlo estable hasta la llegada del personal de emergencias médicas.

Según confirmaron los profesionales de salud, el niño se encuentra fuera de peligro y en estado estable, gracias a la rápida intervención de los uniformados, que fueron destacados por su profesionalismo y compromiso con la comunidad.

Este hecho resalta la importancia del entrenamiento en primeros auxilios dentro de las fuerzas de seguridad y la coordinación efectiva con los servicios de salud ante emergencias pediátricas.