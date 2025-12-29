Publicidad
Economía > Impacto económico

Gran movimiento en casas de cambio por el turismo en La Serena

La llegada de turistas marca el inicio de la temporada estival en La Serena, generando un aumento en la actividad de casas de cambio, comercios y restaurantes.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
El turismo genera gran impacto económico en La Serena en Chile.

Con el arribo de turistas argentinos, La Serena en Chile comienza a evidenciar un aumento sostenido en el movimiento económico. Las casas de cambio registran un notable incremento en sus operaciones, reflejo de un verano que empieza a tomar ritmo y promete dinamizar distintos sectores de la ciudad.

Este repunte también se percibe en el comercio y los servicios, especialmente en la gastronomía, donde restaurantes y cafeterías comienzan a recibir a los visitantes que buscan disfrutar de la oferta local durante sus vacaciones.

Si bien la cena de Nochebuena mantuvo su carácter familiar y generó un bajo impacto en los restaurantes, la celebración de Año Nuevo se perfila como el momento de mayor afluencia turística, según expuso el Diario El Día de Chile. Los establecimientos en La Serena y Coquimbo preparan propuestas especiales, reforzando la seguridad y la atención para atender a residentes y turistas por igual.

Comerciantes y prestadores de servicios miran con optimismo este inicio de temporada, ya que la llegada de turistas, sobre todo argentinos, no solo impulsa la economía local, sino que también pone en valor la oferta gastronómica y los atractivos turísticos de la región.

