El nuevo trabajo de Cande Tinelli que hizo morir de vergüenza a Marcelo

La familia Tinelli atraviesa un verano atípico bajo una "motosierra 5 estrellas" y "vacaciones gasoleras". Según se detalló en el programa de Moria Casán, el conductor enfrenta su momento más difícil debido a un embargo de Gustavo Scaglione, dueño de Telefe, por una deuda que se intentó cobrar de la venta de "La Boyita Petrolera", adquirida supuestamente por el dueño de Fendi.

Este escenario derivó en un "macabro llamado" a Juanita y una interna familiar donde "en medio de ese problemón que tenía, Tinelli tuvo que encarar a sus hijas para anunciarles que la situación de todos había cambiado de manera drástica".

El programa explicó que "una de las cosas que había hecho Tinelli en su época de esplendor, para respetar el deseo de independencia de cada una de sus hijas, fue alquilarles un departamento con todos los chiches y todos los lujos en la torre Le Park donde también vive él. Así de esa forma ellas estaban solas pero al mismo tiempo conectadas con él y también entre todos. Pero bueno, el tiempo pasó, los ingresos fueron otros y la situación se modificó".

Dentro de este "período estival diferente", se reveló que "en ese sentido, Tinelli le tuvo que decir a Candelaria que eso ya no lo podía bancar y que ella tenía que volver a trabajar, entonces ella fue y volvió a OnlyFans, que lo había tenido que cerrar porque a Coti Sorokin, su marido en ese entonces, no le gustaba nada que tuviera uno".

Los informantes subrayaron: "Es dato, no es opinión eh". Mientras sus hijas están en Uruguay en casas de amigos, Marcelo alquiló la mansión de Pampita en Nordelta por 10 mil dólares mensuales, aunque luego no estará en Punta del Este "porque se va a San Barth, en el caribe".