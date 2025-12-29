¿Infiel? Martín Migueles buscó a Claudia Ciardone estando con Wanda

La relación de Wanda Nara y Martín Migueles enfrenta una crisis mediática tras revelarse en el programa Sálvese Quien Pueda que el joven habría intentado contactar a su ex, Claudia Ciardone. Según la información difundida por Yanina Latorre y analizada en Puro Show por Pampito y Matías Vázquez, Migueles buscó un acercamiento comprometedor mientras ya estaba en pareja con la conductora de MasterChef Celebrity.

El conflicto comenzó con el mensaje de un intermediario hacia la exparticipante de Gran Hermano: “Estoy acá con Martín Migueles, que quiere volver a hablar con vos y pedirte disculpas”. Ante esta petición, Ciardone decidió desbloquearlo y recibió un audio del propio Migueles que se filtró al aire: “¿Qué haces, Clau? Que alegría escucharte. Bueno, si no tenés rencor o no te hice nada, todavía me aparece tu carita gris en WhatsApp (eso aparece cuando está bloqueado). Así que no sé, no va de la mano. Espero que estés bien. Un beso”.

De acuerdo a lo revelado en las fuentes, el joven no solo le envió la dirección de su casa, sino que le sugirió un encuentro en los médanos de Punta del Este. Esta situación generó un fuerte impacto, dado que Nara recientemente había celebrado el vínculo con una foto romántica y el mensaje “felices seis meses”. Estos movimientos colocan a Migueles en el centro de la tormenta, poniendo en duda su fidelidad en un momento en que el romance parecía afianzarse en la agenda del espectáculo.