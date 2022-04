Maza Peze sobre la denuncia de sobreprecios: “Los concejales quieren enchastrarme”

La denuncia por sobreprecios que realizaron tres concejales de Angaco contra el intendente Carlos Maza Peze fue totalmente desmentida por el jefe comunal, incluso acusó a los ediles de “querer enchastrarme”. El bloquista apuntó contra Claudio Palacio, Valeria Olivera y Natalia Marín de ser parte de “una maniobra política que sólo busca que no gobernemos”.

Los concejales presentaron en la UFI Delitos Especiales varias hojas en las que aportan documentación para que se inicie la investigación por el pago de sobreprecios, asociación ilícita y defraudación a las arcas municipales por las compras de materiales para los vecinos afectados por el terremoto de enero del 2021.

Las pruebas consignadas en la denuncia se sumaron luego que los ediles verificaran las facturas presentadas a la Provincia, ya que fue uno de los requisitos que el Gobierno solicitó para enviarle al departamento, por intermedio de dos decretos, los $7.000.000 para la emergencia.

Maza Peze no dudó en mostrar un fuerte contrapunto con esta aseveración que realizaron los denunciantes y dijo a DIARIO HUARPE que “vamos a darle toda la información y el tiempo a la Justicia para que analice si cometimos delito o no, pero la verdad es que no van a encontrar nada ya que el Ministerio de Hacienda recibió toda la documentación y no hizo ninguna observación”. Además, el intendente expresó que “estos concejales se quedaron en el tiempo y parece que no saben lo que cuestan las cosas y como varían sus precios en el tiempo”.

Ante la consulta sobre la presunta connivencia del municipio con la ferretería propiedad del hermano del presidente del Concejo Deliberante, Luis Paredes, el jefe comunal rápidamente descartó esa afirmación y explicó que sólo le dieron continuidad de compra a un comercio que ya venía siendo proveedor desde la gestión de José Castro. "Le dimos continuidad porque nos pareció lógico, ya que es el único que tenemos en el departamento y siempre buscamos apoyar a nuestra gente”, reiteró.

Según Maza Peze la motivación de los ediles no es la búsqueda de transparencia de las cuentas públicas, sino que existen razones políticas. Tan así fueron los dichos del intendente que no dudó en expresar que “estoy cansado de estos concejales, que lo único que los motiva es lo político con la búsqueda de la presidencia del Concejo, cuestión que hasta la Justicia ya les dijo que no corresponde”.

Además, comentó que “sólo buscan ensuciar la gestión y a la gente. No les importa darle solución a los vecinos. Así fue que frenaron la construcción de viviendas que públicamente el Gobernador expresó que tenía los fondos para construir más de 300 y que hasta el día de hoy no nos permiten bajar ese dinero por las chicanas que permanentemente nos realizan”.

Por último, afirmó que “si los concejales creen que existe algo, que lo demuestren como corresponde y que dejen de poner obstáculos que sólo lleva a que el departamento solo salga en los diarios por los escándalos que ellos arman sin ningún fundamento”.

Textual

"Tengo vergüenza ajena de salir a hablar siempre de estas maniobras políticas que impulsan estos concejales"