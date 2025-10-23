Esteban Mirol habló sin tapujos sobre su paso por MasterChef Celebrity, una experiencia que, aunque calificó de "linda" con matices, asegura que se "transforma en otra cosa". Mirol reveló haber sufrido "destratos" y lanzó fuertes críticas tanto a los jurados como a la conductora Wanda Nara.

La principal denuncia de Mirol es la discriminación que sufren las personas mayores dentro del medio y específicamente en el reality. El periodista fue categórico: "A los viejos, mis colegas, nos discriminan permanentemente. Se habla de la discriminación hacia las mujeres o hacia quienes eligen una sexualidad diferente, pero a los viejos se los discrimina y no hay ninguna campaña al respecto".

Consultado sobre si él mismo fue víctima de maltrato, su respuesta fue afirmativa: "Sí, en algún momento me humillaron". Mirol recordó que tres días antes del estreno, los jurados dieron una nota en la que decían que él "tenía que aceptar los consejos, que me demoraba mucho y que debía entrar en la cocina profesional". Esta actitud, insinuando que ya habían grabado su participación, lo hizo sentir que "evidentemente no les caigo bien". Respecto a los cocineros, disparó que "Los jurados de MasterChef hay cosas que no entienden, porque me imagino que eso tiene que ver con el pueblo, con la gente de a pie".

El punto de mayor conflicto fue un comentario de la conductora, Wanda Nara, que Mirol calificó como "edadismo puro". Antes del debut del programa, Nara declaró en una nota en Telefe Noticias: "estamos preocupados, porque es un hombre grande".

Mirol respondió con dureza, detallando su excelente estado físico para refutar la crítica: "Le digo a Wanda que mido un metro ochenta y cinco, peso 90 kilos, corro ocho kilómetros por semana y camino seis por día". El periodista elevó la apuesta al proponerle una prueba: "Le propuse trotar conmigo por la reserva ecológica, pero creo que aguantaría un solo kilómetro. No creo que tenga mi estado físico". Aunque aclaró que no tiene mala relación con ella, sí criticó duramente esa declaración discriminatoria.

La experiencia general dentro del programa es, según Mirol, altamente competitiva y tensa, comparándolo con el ambiente de Gran Hermano donde la buena relación inicial cambia rápidamente y "ahí adentro se matan".

Para ejemplificar el rigor del programa, Mirol trajo a colación el caso de Momi Giardina, que lo "dolió mucho". Mirol relató que Giardina "la maltrataron, la humillaron" con su primer plato, al punto que "Se fue a un psiquiatra y tuvo que tomar medicación". Además, Mirol señaló la "rareza" de que la semana siguiente, cuando ella contó lo sucedido, su plato fuera el mejor.

Finalmente, el conductor también reveló un tenso cruce con un productor que le sugirió no hacer "tantos chistes" porque era "conductor de noticiero". Mirol le respondió con firmeza que estaba "atrasado" y que su estilo humorístico ya era conocido.