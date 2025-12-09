“Me sacaste de quicio”: el detalle de Wanda que Maxi López no soporta

El ciclo MasterChef Celebrity fue el escenario de una nueva revelación en la extensa historia mediática entre Wanda Nara y Maxi López. Mientras Wanda se dedicaba a "pincharlo" como en los viejos tiempos, López confesó cuál es la característica de su exesposa que lo hacía perder la paz en cuestión de segundos: el timbre de voz.

López, quien se sinceró en sus historias, ratificó públicamente qué es lo que le molesta de la empresaria. Según sus palabras, “El timbre de voz de Wanda es muy agudo. Muchos años escuchándolo. No lo quiero más”.

Publicidad

El exfutbolista incluso remató la declaración con un sincericidio que puso fin a la duda sobre cuánto afectó esta característica su vida, al pedirle a su ex: “Wanda, por 10 años me sacaste de quicio. Ahora dejame tranquilo”.