La Cámara de Diputados de la Nación Argentina dio media sanción al proyecto de Ley Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa fue aprobada tras un extenso debate con 149 votos afirmativos y 100 negativos, sin abstenciones, y ahora deberá ser tratada por el Senado.

El proyecto, impulsado por el gobierno del presidente Javier Milei, generó posturas divididas entre los representantes de San Juan en la Cámara Baja.

Entre quienes acompañaron la iniciativa se ubicaron los diputados de La Libertad Avanza José Peluc y Abel Chiconi, junto a Nancy Picón y Carlos Jaime, del espacio Producción y Trabajo. En tanto, votaron en contra los legisladores justicialistas Jorge Chica y Cristian Andino.

La iniciativa establece que los menores de entre 14 y 18 años podrán ser juzgados por delitos graves, con penas de hasta 15 años de prisión para casos como homicidio, robo agravado, abuso sexual o secuestro.

El nuevo régimen también contempla penas alternativas para delitos con condenas menores a 10 años, entre ellas amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño, restricciones de circulación y prohibición de conducir.

Otro de los ejes del proyecto es la creación de institutos especializados para menores condenados, donde se garantizará el acceso a educación, atención médica y tratamientos por adicciones. La norma establece que el personal deberá estar especializado en niñez y adolescencia y prohíbe la convivencia con detenidos adultos.

Asimismo, se incorpora la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil para infracciones leves, con participación obligatoria de las partes y el consentimiento de la víctima.

Finalmente, el proyecto refuerza el rol de las víctimas dentro del proceso penal juvenil, garantizando su derecho a recibir información, asistencia psicológica, patrocinio jurídico y participación en instancias restaurativas.

Con la media sanción en Diputados, el debate por la reforma del régimen penal juvenil continuará ahora en el Senado, donde se definirá su aprobación definitiva.