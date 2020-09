Medicamentos: prevén una suba en los precios por las restricciones al dólar

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) implementó una medida de restricción de acceso a la divisa estadounidense por parte de las personas y las empresas en el mercado oficial. Dicha medida lo que busca es desalentar la compra del dólar "solidario" y así tratar de frenar la baja en las reservas nacionales.

Con este panorama, se prevé que los distintos productos que tengan insumos o sean dolarizados, aumenten en el corto plazo, tal el caso de los medicamentos. Según dijo Mauricio Barceló, presidente del Colegio Farmacéutico de San Juan, es esperable un incremento en los precios de los medicamentos, algo que se ha dado históricamente cuando hubo un aumento en el valor del dólar.

En sentido, según contó Barceló en diálogo con Radio Sarmiento, tomando de 1 año a la fecha, el valor de los remedios se incrementó más de 100%, aunque aclaró que "no todos suben de forma línea ni de igual manera. Algunos medicamentos, de la misma fábrica, suben de distinta manera". Al tiempo que aclaró que "los medicamentos con insumos nacionales no tienen una suba tan drástica".

Si bien destacó que en el último tiempo hubo un congelamiento de precios y esto sirvió que en los meses pasados no hubiese incremento, con esta situación del dólar "no sabría como va a impactar" en el valor de los remedios.

Por otra parte, afirmó que no han registrado faltantes "no hay desabastecimiento masivo. Puede que haya algún producto que esté en falta, pero no tiene que ver con la situación cambiaria", explicó

Respecto de los medicamentos de estación, Barceló explicó que los remedios que están entrando "son antialergicos, antiestamínicos, corticoides, descongestivos, los que tienen que ver con cuestiones primaverales. En su gran mayoría".

Con las medidas del BCRA, ayer miércoles el precio del dólar oficial terminó (aplicando el impuesto PAIS) a $103,42; el dólar solidario debido a la retención del 35% a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre Bienes Personales terminó a $131,26; y el dólar blue cuya cotización en el mercado informal pegó un salto a $145. Hay que hacer la salvedad que en San Juan éste último llegó a ofrecerse a $170.