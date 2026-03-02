La carrera de Medicina en la Universidad Nacional de San Juan fue aprobada en diciembre de 2025 por la Coneau, un hito para la provincia, ya que hasta ese momento solo podía estudiarse en la Universidad Católica de Cuyo. Tras esa validación institucional, la UNSJ inició gestiones ante el Gobierno nacional para obtener el financiamiento que permita su puesta en marcha en 2027. Sin embargo, el escenario presupuestario actual complica ese objetivo.

El contexto nacional está atravesado por la disputa por los fondos universitarios y el retraso salarial que afecta a todas las casas de altos estudios. En ese marco, y luego de lo resuelto en la asamblea extraordinaria del Consejo Superior —que adhirió al reclamo del sistema universitario por mayor financiamiento educativo—, la conducción de la UNSJ volvió a poner el foco en la necesidad de recursos para sostener y ampliar su oferta académica.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el rector Tadeo Berenguer detalló en qué instancia se encuentran las gestiones y cuál es hoy el principal obstáculo para que Medicina pueda comenzar a dictarse.

"Si tenemos alguna buena noticia y favorable, comenzaríamos con el cursillo de ingreso el segundo semestre de este año", dijo el rector.

“La problemática que tenemos es que no contamos con los fondos para poder llevar adelante los estamentos docentes y no docentes. Fundamentalmente, deben ser profesionales de la salud que tienen que ser incorporados. Entonces, se están realizando gestiones en el Gobierno Nacional para lograr el financiamiento de estos cargos”, señaló.

“En estos momentos, el director de la Escuela de Ciencias de la Salud, Ángel Pintos, está realizando gestiones en Buenos Aires. Estamos a la espera de los resultados. Si tenemos una respuesta favorable, comenzaríamos con el cursillo de ingreso en el segundo semestre de este año, para que el dictado inicie en 2027. Pero todo depende del financiamiento de los cargos docentes”, adelantó Berenguer.

La crisis presupuestaria universitaria, atravesada por la falta de actualización de partidas y el incumplimiento de la Ley 27.795, genera un escenario de incertidumbre que impacta directamente en proyectos estratégicos como el de Medicina. Desde la UNSJ advierten que la creación ya fue aprobada en términos académicos e institucionales, pero sin la asignación de cargos y presupuesto específico no puede ponerse en marcha.

“Lo que debe entender el Gobierno nacional es que se trata de una inversión progresiva en una nueva oferta formativa que la Universidad Nacional de San Juan quiere y necesita”, remarcó el rector.

A pesar del contexto adverso, Berenguer mantiene expectativas respecto de las gestiones en curso. “San Juan es una de las pocas provincias que no tiene una carrera de Medicina pública. Cualquier gobierno que pretenda fortalecer la salud y potenciar la infraestructura hospitalaria que tiene la provincia debería apoyar este proyecto. Estamos esperanzados en que así sea”, expresó.

Según lo proyectado, la carrera requerirá un total de 72 docentes cuando esté plenamente en funcionamiento. La incorporación será escalonada, acompañando el avance de cada cohorte. En una primera etapa, el ingreso contemplaría un cupo inicial de 50 estudiantes.

La propuesta académica incluye clases teóricas, prácticas, laboratorios, espacios de simulación e integración con hospitales públicos. En ese sentido, ya se trabaja en la planificación de prácticas profesionales y residencias, con articulación con el Hospital Rawson y otros centros de salud de la provincia.

Estudiar Medicina en San Juan

Actualmente, la carrera de Medicina se dicta en la Universidad Católica de Cuyo. Hasta 2025, el arancel mensual rondaba los $350.000, más la matrícula universitaria.

En la Universidad Nacional de San Juan, por su parte, se dictan la Licenciatura en Enfermería, la Licenciatura en Obstetricia y la carrera de Asistente Dental en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, ubicada en Albardón, donde también funcionaría la futura carrera de Medicina.

El desafío ahora no es académico ni normativo. Es presupuestario. Y de esa definición dependerá que, por primera vez, estudiar Medicina en la universidad pública de San Juan deje de ser un proyecto y se convierta en una realidad.