A poco más de un año de las elecciones generales en las que se elegirá presidente, gobernador e intendentes, la especulación electoral comenzó a ganar volumen en la política sanjuanina. En ese marco, uno de los rumores que empezó a circular con fuerza señala la posibilidad de un entendimiento entre el oficialismo provincial, encabezado por Marcelo Orrego, y el espacio libertario que a nivel nacional conduce Javier Milei.

Sin embargo, desde La Libertad Avanza en San Juan bajaron el tono a esas versiones. El referente local, José Peluc, fue contundente en la nota que brindó en radio Amanecer al descartar un frente electoral con el oficialismo provincial y dejó en claro que el partido apuesta a competir con identidad propia.

“Vamos a ir solos porque nos va bien. No vamos a hacer grandes alianzas; sí podemos tenerlas con los partidos liberales, libertarios que quieran estar de acuerdo en que trabajemos juntos. Eso es porque tenemos la misma mirada en cómo tenemos que ahorrar, bajar impuestos y esas cosas, sí”, afirmó Peluc, marcando un límite claro respecto a eventuales acuerdos amplios.

La definición no es menor en un escenario donde la ingeniería electoral suele anticiparse con tiempo. El dirigente libertario reconoció el diálogo institucional con la gestión provincial, pero diferenció ese vínculo de cualquier armado político conjunto. “Con Orrego siempre hemos hablado de cuestiones de gobierno, de gestión y esas cosas. Esa parte no la hemos hablado nunca porque creo que estamos convencidos ambos de que somos distintos, porque si no hubiéramos estado juntos en la elección pasada, y nunca hubieran hablado tantas barbaridades de uno como lo han hecho”, sostuvo.

El mensaje apunta a reafirmar la autonomía del espacio libertario en la provincia y, al mismo tiempo, a consolidar una identidad alineada con la Casa Rosada. En ese sentido, Peluc también se refirió a la proyección electoral hacia 2027 y al perfil que debería tener quien encabece la propuesta provincial. “El candidato para el 2027 será el que mejor interprete las ideas de Javier Milei y el liberalismo. A mí me gustaría seguir teniendo un nuevo dirigente como lo venimos haciendo”, expresó, en clara sintonía con el ideario nacional.

No obstante, aclaró que aún no hay un armado estructurado para disputar la gobernación o intendencias. “Hoy no estamos en proceso de formar el equipo pensado para conducir el gobierno provincial o municipal”, indicó, dejando en evidencia que el foco actual está puesto en consolidar el espacio antes que en definir nombres propios.

Así, mientras crecen las especulaciones sobre posibles alianzas, el mileísmo sanjuanino fijó posición: competir con sello propio y, en todo caso, sumar únicamente a fuerzas que compartan la matriz liberal. La danza de nombres y frentes recién empieza, pero al menos desde La Libertad Avanza el mensaje fue claro: no habrá fusión con el oficialismo provincial.