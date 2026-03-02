Tras 1 hora y 43 minutos de exposición en la Asamblea Legislativa, el discurso del presidente Javier Milei dejó repercusiones inmediatas en San Juan. Con pasajes confrontativos hacia la oposición y un fuerte repaso de su programa económico, el mensaje abrió un abanico de interpretaciones entre dirigentes provinciales de distintos espacios.

DIARIO HUARPE dialogó con cinco referentes locales que siguieron de cerca la apertura de sesiones en el Palacio del Congreso de la Nación Argentina. Las opiniones reflejaron el clima de polarización que atraviesa el escenario político nacional.

Desde el espacio libertario en la provincia, el diputado nacional José Peluc, quien estuvo presente en el recinto, no escatimó elogios. “Fue la mejor apertura de la historia argentina”, afirmó, y defendió el rumbo económico planteado por el presidente.

En una línea cercana pero con foco local, la diputada de Producción y Trabajo, Nancy Picón, destacó el tramo vinculado a la educación. Subrayó que la reforma mencionada por Milei “es una política de Estado que en nuestra provincia viene llevando adelante el gobernador Marcelo Orrego”, marcando sintonía en ese punto específico.

Desde una postura más moderada, el presidente del Partido Bloquista y diputado provincial, Luis Rueda, puso el acento en el apartado minero del discurso, un tema sensible para la economía sanjuanina. Sin embargo, advirtió la ausencia de definiciones concretas sobre un plan de obra pública, un reclamo recurrente de las provincias.

En el sector opositor, el exgobernador y dirigente peronista José Luis Gioja fue categórico: “Apagué el televisor cuando empezó a agredir e insultar a todos”, expresó, cuestionando el tono confrontativo del mandatario.

En la misma línea crítica se manifestó el diputado nacional Cristian Andino, quien sostuvo que Milei “defendió su programa de ajuste económico y atacó fuertemente a la oposición, usando un tono agresivo que tensiona el debate democrático”.

A continuación, las opiniones

José Peluc – La Libertad Avanza

“La mejor apertura de sesiones de la historia argentina. Con verdad, datos y realidad. No como otras, en las que había buenos modales e hipocresía, pero estaban llenas de corrupción”.

José Luis Gioja – Peronismo

“Empecé a verlo y lo apagué; está para un manicomio. Cuando comenzó a agredir e insultar, lo apagué. Nunca he visto algo así. Yo estuve en muchas aperturas y jamás presencié este nivel de agresión, ni esa actitud de creerse dueño de la verdad, con reacciones que parecen para el psicólogo. Es quien gobierna, pero hay que hacerle entender que no debe hacer politiquería, sino política, que es diálogo”.

Nancy Picón – Producción y Trabajo

“Fue un discurso en el que se destacó que será un año de mucho trabajo, con reformas para el país como la impositiva, la del Código Aduanero, la electoral y la del Código Civil, Comercial y Penal. Me parece muy importante remarcar la defensa de la propiedad, la libertad y la vida. Además, merece un párrafo aparte la defensa de la energía y la minería. Otro tema relevante es la reforma en educación, que en nuestra provincia se viene llevando adelante como política de Estado por el gobernador Marcelo Orrego”.

Cristian Andino – Peronismo

"En primer lugar, expresar que no comparto para nada los modos utilizados por el Presidente en su discurso. No corresponden a la investidura presidencial, y mucho menos el uso de términos como “chorros”, “asesinos” o “brutos” para referirse a quienes no pertenecemos a su espacio político. El respeto institucional es fundamental para la convivencia democrática. Se habla de equilibrio fiscal, pero en los hechos se logra a costa del ajuste sobre jubilaciones, transferencias a las provincias y la paralización de obras, generando un fuerte déficit en infraestructura que compromete el desarrollo futuro de Argentina. El equilibrio no puede construirse debilitando el tejido social y productivo. Sí considero positivo avanzar en el fortalecimiento del Mercosur y en el acuerdo Unión Europea–Mercosur, siempre que se negocie de manera inteligente, protegiendo a nuestras economías regionales y a la industria nacional. Un acuerdo equilibrado puede abrir oportunidades para nuestras exportaciones y generar crecimiento, pero no debe convertirse en una competencia desigual que afecte la producción y el empleo argentino”.



Enzo Cornejo - PRO

La verdad es que siempre uno espera con gran expectativa el discurso de inicio, ya que forma parte de la hoja de ruta del Gobierno.

Son tiempos difíciles, y el tiempo le ha demostrado al Presidente que necesita del consenso y del diálogo, que son las bases para la construcción de la Argentina que merecemos: una Argentina golpeada por años de kirchnerismo y de corrupción.

En particular, en San Juan contamos con el equipo del gobernador Marcelo Orrego en el Congreso, Nancy Picón y Carlos Jaime, quienes entienden de consensos, de diálogo y de construcción, y que comprenden que, por encima del color político, está el hecho de garantizar y luchar por los intereses de los sanjuaninos.

Espero que sea un inicio con más diálogo, más respeto y mayor construcción política colectiva. Soy partidario de que a este gobierno, como a todos, les vaya bien.

