La minería sanjuanina volvió a dar un paso clave el último viernes, cuando se aprobó el tercer ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para un proyecto en la provincia. Se trata de una nueva etapa vinculada a Veladero, con una inversión de US$380 millones. Con este visto bueno, la provincia acumula tres proyectos aprobados bajo el esquema nacional: Veladero, Los Azules y Gualcamayo. En conjunto, los compromisos de inversión alcanzan los US$3.727 millones, consolidando a San Juan como uno de los distritos que más rápido activó el régimen impulsado por el Gobierno nacional.

Sin embargo, el horizonte podría ampliarse de manera exponencial. Actualmente, hay otros dos proyectos en evaluación que, de obtener la aprobación, modificarían por completo la escala de inversión prevista para la provincia: El Pachón y Vicuña.

El cuarto en presentarse fue El Pachón. Durante el segundo semestre de 2025, solicitó formalmente su adhesión al RIGI con una inversión estimada en US$9.500 millones para la construcción y puesta en marcha de la mina. El proyecto es impulsado por la multinacional Glencore y apunta a explotar lo que, hasta ahora, es considerado el yacimiento de cobre más grande del país. De concretarse, marcaría un punto de inflexión en la matriz productiva local y en el posicionamiento argentino dentro del mercado global del cobre.

El último pedido de ingreso desde San Juan fue el de Vicuña, un verdadero gigante que podría convertirse en la mina más grande del país. Si bien en términos de recursos identificados se ubica por debajo de El Pachón, su plan de desarrollo contempla una puesta en marcha más acelerada, lo que modificaría los tiempos del impacto económico.

La empresa a cargo del desarrollo integral de los yacimientos Filo del Sol y Josemaría presentó además una propuesta diferencial: encuadrar el proyecto dentro de la categoría Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (RIGI PEELP). Este esquema especial ofrece mayores ventajas en materia impositiva y cambiaria, aunque impone exigencias superiores en términos de volumen y cronograma de inversiones.

En términos de magnitud, la iniciativa de Vicuña es, hasta ahora, la más ambiciosa del país. Al momento de su presentación se habló de “una primera etapa de US$2.000 millones”, pero posteriormente, en su reporte integrado, la compañía detalló que la inversión total proyectada asciende a US$18.000 millones. De confirmarse bajo el paraguas del RIGI, sería la mayor inversión minera de la historia argentina.

Así, con tres proyectos ya aprobados y dos en evaluación, San Juan no solo lidera en cantidad de iniciativas bajo el régimen, sino que se posiciona como epicentro del nuevo ciclo de inversiones mineras. La definición sobre Pachón y Vicuña no será un dato más: podría redefinir la escala económica de la provincia para las próximas décadas.