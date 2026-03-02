La icónica banda Los Abuelos de la Nada llegará a San Juan el próximo martes 21 de abril a las 21:30 con un show en la Sala Principal del Teatro Sarmiento, ubicado en Avenida Alem (Norte) 34, en Capital. La presentación forma parte de la gira nacional que marca el regreso del grupo a los escenarios con un repertorio íntegramente dedicado a sus grandes clásicos.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Gringui Herrera, guitarrista de la banda y parte fundamental de su historia desde los primeros discos junto a Andrés Calamaro, anticipó lo que el público sanjuanino podrá vivir esa noche. “Lo que vamos a vivir en San Juan es el regreso de Los Abuelos de la Nada con todos los éxitos. No falta ninguno. Están todos: ‘Marinero Bengalí’, ‘Mil Horas’, ‘Ir a más’, ‘Así es el calor’”, aseguró.

Publicidad

Herrera recordó su participación desde el inicio del proyecto y también en el recordado álbum en vivo de 1985, y destacó la emoción que genera volver a tocar estas canciones ante nuevas generaciones. “Desde dentro se vive con mucha emoción ver la reacción de la gente cuando tocamos esos temas. Es emocionante y al mismo tiempo es estar tocando en una banda súper profesional, con un show inmejorable”, expresó.

Canciones que trascienden generaciones

El guitarrista también remarcó la vigencia de la obra del grupo, que continúa renovándose a través de nuevas versiones. Contó que recientemente dialogó con Cachorro López, histórico bajista de la banda, quien produjo una reinterpretación de “Tristeza de la ciudad” junto a Trueno y Julieta Venegas. “Que todo eso hoy en día se siga renovando y viviendo es muy emocionante”, señaló, al tiempo que destacó que el legado de la banda sigue presente en la escena actual.

Publicidad

Si bien el espectáculo recorre los éxitos más emblemáticos, Herrera explicó que la formación actual aporta su propia impronta. “Tenemos nuestra forma de ejecutar los temas, con pasión por la música y energía positiva. Se vive con mucha alegría y con mucho respeto por la música de Los Abuelos y por el rock argentino”, afirmó.

Expectativa por la fecha en San Juan

La gira viene teniendo una muy buena recepción en cada ciudad visitada, incluyendo presentaciones en Uruguay. “La recepción del público es excelente. Vemos gente que se emociona y disfruta mucho del show. Estamos muy felices de poder visitar esa hermosa provincia y estar junto con ustedes”, expresó el músico, enviando una invitación directa a los sanjuaninos.

Publicidad

Las entradas ya se encuentran a la venta con los siguientes valores: Platea Baja: filas 1 a 10, $50.000; filas 11 a 18, $45.000; filas 19 y 20, $40.000; Pullman: filas 21 a 24, $40.000; filas 25 a 28, $35.000; y Gradas sin numerar, $30.000.