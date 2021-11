Megaconcurso para ser juez: un 10% de aspirantes no sigue en carrera

De los 267 postulantes que entraron al megaconcurso que se lleva a cabo actualmente para convertirse en juez o defensor Oficial, hay 26 que ya no están en competencia. Algunos desistieron, otros no se presentaron a la entrevista personal y algunos no cumplieron con los requisitos constitucionales, por lo que no serán considerados por el Consejo de la Magistratura para la conformación de las ternas de aspirantes que seguirán con chances. La compulsada se definirá el mes que viene en Diputados.

El concurso concita la atención de un número inédito de postulantes que buscan acceder a puestos clave de la Justicia. Nunca antes se había inscripto semejante cantidad, lo que pone en evidencia el creciente interés que hay entre los abogados por ingresar a la Justicia y a acceder los buenos sueldos y la cuota de poder que ofrece.

Los cargos en juego son seis de juez y tres de defensor Oficial y los abogados que se anotaron inicialmente fueron 267. Sin embargo, hay 26, es decir un 10%, que no sigue en carrera por distintas circunstancias.

Los primeros en quedar afuera fueron cuatro que no cumplieron con los requisitos que fija la Constitución de la provincia para integrar el exclusivo lote de la magistratura inferior (para ser cortista o fiscal General, son otros). Las exigencias son ser argentino nativo o naturalizado con 10 años de ejercicio de la ciudadanía, un mínimo de 25 años de edad y de cinco en el desempeño de la profesión de abogado.

Los otros 22 quedaron afuera en distintas etapas del proceso. Según dijeron en el Consejo de la Magistratura, hay aspirantes que avisaron que no seguían y otros directamente no se presentaron a la entrevista personal que les debe tomar el cuerpo.

De esta forma, los que continúan en el concurso son 241. Entre ellos, cuatro magistrados de primera instancia que aspiran a ascender y llegar a un cargo que hay disponible en el Colegio de Jueces.

Los 241 ya fueron entrevistados por los consejeros y ahora esperan saber si pasan ese filtro. El órgano que integran el cortista Juan José Victoria, la ministra Fabiola Aubone, la diputada Marcela Monti y los abogados Laura Pelayes y Aníbal Samper debe elegir a tres aspirantes por cada uno de los nueve cargos en juego y enviarlos a Diputados, para que los legisladores designen a los nuevos funcionarios.

Los consejeros están en estos momentos analizando el perfil de los postulantes y calculan que la semana que viene o la siguiente mandarán las ternas a Las Heras y Libertador. Con muy pocos días para finalizar el periodo de sesiones ordinarias (el 30 de noviembre), es un hecho que la sesión para elegir a los ganadores del concurso y los dueños de los cargos de juez y defensor será en diciembre.

Diputados prorrogará un mes el periodo ordinario o convocará a extraordinarias para tratar temas pendientes o algunos nuevos que envíe el Poder Ejecutivo y ahí se incluirá la definición del megaconcurso. Los ganadores se consagrarán por simple mayoría de los votos.