Melella rechazó con fuertes críticas reunirse con Bertone para avanzar en la transición

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobernador electo de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, rechazó hoy la posibilidad de reunirse con la actual gobernadora en funciones, Rosana Bertone, quien lo había invitado a un encuentro en la Casa de Gobierno para “avanzar en el proceso de transición” entre ambas administraciones.



Melella, que adujo “cuestiones de agenda” que le impidieron acudir al encuentro, le envió una carta a Bertone donde efectúa críticas sobre el desenvolvimiento del gobierno saliente.



En la misiva, el actual intendente de la ciudad de Río Grande, que ganó las elecciones de junio en primera vuelta, le reprocha a la actual mandataria los “cuatro meses y medio” transcurridos desde los comicios.



“Estimo que este encuentro ha estado supeditado a la campaña electoral nacional y entiendo que su prioridad estuvo centrada durante este tiempo en las acciones relacionadas con su candidatura a diputada nacional; las mías, en tanto, no se han apartado del bienestar de los habitantes de nuestra provincia y se han concentrado en los diferentes pasos de esta transición”, sostiene.



A su vez, Melella le solicita a Bertone que “imparta las directivas a los fines de entregar la documentación e información solicitada a quienes, en el marco del decreto y expediente correspondiente, forman parte de mi equipo en esta transición”, en particular sobre temas de “obra pública, salud, educación y contrataciones”, entre otras, agrega la carta.



El gobernador electo hace notar su “preocupación” por “el ingreso a planta permanente de funcionarios de rango político”, y por la “celeridad” con que “se vienen llevando adelante procesos de licitación y contratación de obra que afectan y condicionan la futura administración”.



En la misma línea, tanto Melella como la vicegobernadora electa, Mónica Urquiza, firmaron el viernes un recurso de amparo para que la justicia de Ushuaia paralice la apertura de una ruta turística y productiva de 170 kilómetros por la costa del Canal Beagle, que lleva adelante la administración de Bertone a través de la empresa Felipe Gancedo.



“Nos hicimos eco del reclamo de los vecinos de nuestra provincia y de sus organizaciones ambientalistas, a fin de lograr entre todos un desarrollo sostenible que represente en los hechos un equilibrio entre el desarrollo económico, la inclusión social y la protección del ambiente”, sostuvo Urquiza a propósito de los cuestionamientos que tiene la obra por el supuesto impacto sobre el ambiente de la zona.



Por su parte, el secretario de Participación Ciudadana del municipio de Río Grande y diputado provincial electo, Federico Greve, aseguró que se trata de “ponerle un freno a una obra a todas luces viciada de irregularidades desde su inicio”.



Melella comenzará su mandato el próximo 17 de diciembre, durante un acto en el que podría no estar Bertone, quien asumirá como diputada una semana antes.