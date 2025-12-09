Miles de mendocinas y mendocinos iniciaron este lunes una masiva caravana hacia la capital provincial, en una movilización histórica denominada "Nueva gesta libertadora por el agua". La protesta, que se desarrolla a pie, a caballo y en toda clase de vehículos, tiene como objetivo llegar a las puertas de la Legislatura este martes por la mañana, momento en el que la Cámara de Senadores votará la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero San Jorge.

Movimientos ecuménicos también marchan. FOTO: Gentileza

La caravana partió a las 8 desde la localidad de Uspallata, en el norte provincial, y tiene previsto arribar al centro político de Mendoza alrededor de las 10 del martes 9 de diciembre. En juego se encuentra la posible autorización de un emprendimiento megaminero para la extracción de oro y cobre, impulsado por la multinacional Solway Holding, que se desarrollaría sobre la cuenca del Río Mendoza. Esta cuenca abastece de agua a aproximadamente 1.5 millones de personas, más de 9.000 industrias y riega 250.000 hectáreas de cultivos.

La movilización surge en respuesta a un proceso legislativo que avanza hacia la aprobación del proyecto. El miércoles 26 de noviembre, la Cámara de Diputados provincial ya dio luz verde a la DIA, junto a otras iniciativas consideradas pro-mineras. Los manifestantes, organizados en asambleas vecinales, exigen el "rechazo de la DIA y el archivo definitivo del expediente", señalando la falta de una "licencia social" para el proyecto, el cual ha sido rechazado en instancias anteriores, incluso por unanimidad legislativa en 2011.

Antes del fallo en el Senado, Mendoza sale a la ruta en una histórica caravana. FOTO: Gentileza

La protesta cuenta con un apoyo transversal inédito. Previo a la votación, se conformó un frente ecuménico integrado por iglesias católicas, evangélicas, protestantes y ortodoxas, que alertó sobre el riesgo para el agua y la producción. Asimismo, una Mesa de Diálogo que incluye a la Pastoral Social, la Comunidad Huarpe Guaytamari y organizaciones civiles publicó un documento que califica la DIA como "ilegal e ilegítima", señalando vacíos, observaciones sin contestar y la omisión de informes técnicos de instituciones como el CONICET y la UNCUYO.

Cabe recordar que investigadores del CONICET Mendoza habían emitido un informe técnico que identificaba "importantes deficiencias" en el estudio de impacto ambiental, documento que fue retirado de circulación al día siguiente de su publicación.

Los mendocinos acompañaron la marcha. FOTO: Gentileza

Durante el recorrido, la caravana ha recibido muestras de apoyo espontáneo de la población local, con donaciones de alimentos y agua. Entre los manifestantes se encuentra Nora Moyano, de 74 años e integrante de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura, quien definió la marcha como una "peregrinación para salvar el bien más preciado". "Los diputados ya nos traicionaron y esperamos que no hagan lo mismo los senadores", expresó, haciendo referencia a la movilización de 2019 que logró revertir una reforma legal favorable a la megaminería.

La caravana avanzó durante la noche, con paradas en Potrerillos y Cacheuta, para arribar al amanecer a Luján de Cuyo y finalmente converger en la Legislatura, donde se definirá el destino de un proyecto que divide aguas y moviliza a toda una provincia.