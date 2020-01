Meoni: "En Aerolíneas Argentinas hay una superestructura que no era adecuada para su funcionamiento"

El ministro de Transporte, Mario Meoni, aseguró hoy que la administración anterior dejó una "superestructura en Aerolíneas Argentinas que no era adecuada ni necesaria para su funcionamiento" ya que estaba "sobredimensionada" y anunció que se revisará el esquema de subsidios.



Además, ratificó que "no corresponde doble indemnización" para los más de 40 directivos reciéntemente despedidos porque se trata de una "empresa pública".



"Entendemos que Aerolíneas tiene que ser mucho más eficiente y no puede ser sostenida plenamente como es hoy sostenida por el Estado y para eso es necesario tener un plantel jerárquico acorde a las necesidades del momento. Además tiene que ver con la confianza de quien preside la empresa, sus funcionarios y sus gerentes inmediatos", señaló Meoni, ante una consulta de Télam.



Sobre el despido de la cúpula gerencial, nombrada en la administración del ex presidente Mauricio Macri, señaló que percibirán una indemnización simple porque aunque se trate de una empresa que "actúa como privada, es una empresa pública" que fue "sobredimensionada" por el Gobierno anterior.



"De todas maneras, está el presidente de Aerolíneas Argentinas (Pablo Ceriani) trabajando al respecto y será él y el cuerpo de directores quien determine cuáles son las medidas y los pasos a seguir respecto de los gerentes que fueron desplazados”, señaló, en rueda de prensa desde Casa Rosada, donde se anunció el traslado de los vuelos regionales del Aeropuerto Internacional de Ezeiza al Aeroparque Jorge Newbery.



También sostuvo que "todo debe ser revisado" dentro de la aerolínea de bandera porque el objetivo oficial es lograr la "plena eficiencia, entendiendo que no siempre eso signifique tener una rentabilidad directa" y pidió que "a la hora de analizarla" hay que poner en consideración "cuánto recibimos por tener una aerolínea que trae turistas de todas partes del mundo" y no solamente por "cuánto es lo que aporta el Estado" para su operatividad.



"Sí creemos que es necesario tener una eficiencia de toda la compañía en su conjunto, desde lo operativo, el mantenimiento, flota, pilotos y demás, y que eso no significa necesariamente reducir cantidad de empleados", aclaró.



Por último, también anticipó que será revisado el esquema de subsidios. “Venía con un nivel de subsidios bastante elevado. Todos los meses, en el orden de $7.000 millones que obviamente nosotros queremos revisar, mirar y saber efectivamente cuánto se va a poder reducir de esa cantidad".