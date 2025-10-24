Publicidad
Economía > Legislativas 2025

Mercado cambiario estable: el dólar oficial cierra en $1.505 previo a elecciones

A dos días de las elecciones legislativas, el dólar oficial se mantiene estable en $1.505 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue retrocede a $1.510.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El dólar minorista no registra cambios respecto al cierre previo, mientras el mercado informal muestra leves bajas. (Foto archivo)

En la previa de las elecciones del domingo 26, el dólar oficial abrió la rueda de este viernes a $1.505 para la venta y $1.455 para la compra en el Banco Nación, manteniéndose en los mismos niveles que al cierre de la jornada anterior. Esta estabilidad refleja que, pese a la presión de la demanda y la cercanía de los comicios, el billete minorista no registra cambios significativos.

En el mercado informal, el dólar blue retrocedió levemente y se negocia a $1.510, $15 por debajo del cierre del jueves. Durante la jornada anterior, la divisa había acumulado una baja de $25, evidenciando la marcada volatilidad en el mercado porteño.

Los dólares financieros también muestran movimientos mixtos: el Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.551,33, mientras que el dólar MEP se vende a $1.533,70. Estas operaciones reflejan la demanda de cobertura por parte de empresas y ahorristas en los últimos días previos a los comicios.

A pesar de la relativa estabilidad del dólar oficial, la atención del mercado sigue centrada en el impacto que puedan tener los resultados electorales sobre la economía y el tipo de cambio. La proximidad de las elecciones y la volatilidad de los últimos días generan incertidumbre sobre posibles ajustes en las próximas ruedas cambiarias.

