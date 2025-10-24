En la previa de las elecciones del domingo 26, el dólar oficial abrió la rueda de este viernes a $1.505 para la venta y $1.455 para la compra en el Banco Nación, manteniéndose en los mismos niveles que al cierre de la jornada anterior. Esta estabilidad refleja que, pese a la presión de la demanda y la cercanía de los comicios, el billete minorista no registra cambios significativos.

En el mercado informal, el dólar blue retrocedió levemente y se negocia a $1.510, $15 por debajo del cierre del jueves. Durante la jornada anterior, la divisa había acumulado una baja de $25, evidenciando la marcada volatilidad en el mercado porteño.

Los dólares financieros también muestran movimientos mixtos: el Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.551,33, mientras que el dólar MEP se vende a $1.533,70. Estas operaciones reflejan la demanda de cobertura por parte de empresas y ahorristas en los últimos días previos a los comicios.

A pesar de la relativa estabilidad del dólar oficial, la atención del mercado sigue centrada en el impacto que puedan tener los resultados electorales sobre la economía y el tipo de cambio. La proximidad de las elecciones y la volatilidad de los últimos días generan incertidumbre sobre posibles ajustes en las próximas ruedas cambiarias.