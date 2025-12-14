Alexis Mac Allister volvió a ser protagonista fuera de la cancha. Esta vez no fue por una asistencia o un gol, sino por un asado. Desde Inglaterra, el mediocampista del Liverpool compartió un video preparando carne al estilo argentino y, sin proponérselo, encendió un debate que atraviesa fronteras: cuál es el punto ideal de cocción y qué técnicas son válidas a la hora de pararse frente a la parrilla.

La escena no pasó desapercibida. Mac Allister apareció con una remera de la selección argentina y un short de Argentinos Juniors, el club donde debutó en Primera División, reafirmando su vínculo con sus raíces. Con carbón y maderas encendidas, destacó la dificultad —y el valor— de conseguir buena carne en Europa. “Que nunca nos falte el asadito. Pudimos conseguir carne”, expresó en el video publicado en su cuenta de Instagram.

Publicidad

Sobre la parrilla dispuso chorizos, un corte similar al vacío y morrones de tres colores rellenos con huevo, combinando recetas clásicas del ritual argentino. Sin embargo, lo que más llamó la atención llegó al final: el método y el resultado. Mac Allister explicó que, una vez retirada del fuego, la carne debe reposar entre 10 y 15 minutos sobre una tabla para que los jugos se concentren. Al cortarla, mostró su preferencia por un punto jugoso, algo rojizo en el interior, y lanzó la pregunta que disparó la polémica: “¿Qué punto de la carne es ideal?”.

A eso se sumó otro detalle que generó reacciones encontradas: durante la cocción, el futbolista cubrió la carne con un pedazo de cartón, una técnica casera que fue celebrada por algunos seguidores y duramente cuestionada por otros en los comentarios.

Publicidad

Pero no fue lo único que causó furor. La tabla utilizada para cortar la carne tenía un valor simbólico especial: representaba la jugada del segundo gol de la selección argentina ante Francia en la final del Mundial de Qatar 2022. Aquella acción inolvidable que comenzó con un pase del propio Mac Allister a Lionel Messi, continuó con la combinación con Julián Álvarez y terminó con la definición de Ángel Di María ante Hugo Lloris.

Mientras tanto, en lo futbolístico, el Liverpool atraviesa días agitados tras la confrontación pública entre el entrenador Arne Slot y Mohamed Salah, quien manifestó su descontento por la falta de minutos. Consultado por ESPN, Mac Allister adoptó un tono conciliador, aunque reconoció la complejidad del momento. “Nosotros como grupo sabemos lo que es Mo, tenemos un gran cariño con él y sabemos lo que significa para el club. Obviamente es difícil cuando uno no está jugando… pero hay cosas que nosotros como grupo no podemos manejar”, sostuvo.

Publicidad

El argentino remarcó la necesidad de priorizar lo colectivo: “Mo es grande y tomó su decisión. Nosotros estamos del lado de Liverpool, todos queremos lo mejor para el club. Ojalá que se pueda llegar a buen puerto y que Mo pueda seguir con nosotros”.

Salah, por su parte, fue mucho más contundente. “Estoy muy, muy decepcionado. Es la primera vez en mi carrera que estoy tres partidos en el banco. No sé por qué ya no tengo relación con el entrenador. Para mí es inaceptable”, declaró, y aseguró sentirse “traicionado” tras la reciente extensión de su contrato.

Pese a la tensión, el delantero egipcio volvió a ser determinante al ingresar en el triunfo 2-0 frente al Brighton, donde aportó una asistencia clave para que los Reds sumaran tres puntos y se mantuvieran en la pelea por los puestos de vanguardia.

Entre asados, debates parrilleros y conflictos futbolísticos, Mac Allister volvió a demostrar que, incluso lejos de casa, las costumbres argentinas siguen vivas y capaces de generar conversación en cualquier rincón del mundo.