Mercado Pago, la billetera digital líder en Argentina, ha modificado sus políticas para permitir que menores de entre 10 y 17 años puedan utilizar su aplicación, siempre que cuenten con la autorización de un adulto responsable, como un padre, madre o tutor.

Hasta ahora, la plataforma solo permitía el uso de la aplicación a personas mayores de 13 años. Con este cambio, se amplía el rango de edad para incluir a niños y adolescentes a partir de diez años, aunque bajo ciertas condiciones que garantizan la supervisión legal de un adulto.

Para abrir una cuenta, el representante legal debe tener previamente una cuenta activa en Mercado Pago o Mercado Libre. Al iniciar el proceso, se debe ingresar el teléfono o correo electrónico del adulto autorizante, quien recibirá una notificación para aprobar la apertura de la cuenta del menor. Solo tras esta aprobación, el menor podrá acceder a funcionalidades como pagar con código QR, enviar transferencias y realizar otras operaciones limitadas.

En caso de que la autorización inicial sea rechazada, el menor tiene la posibilidad de solicitar permiso a otro tutor o familiar que cumpla con los requisitos. Una vez que el usuario alcance la mayoría de edad, podrá acceder a todos los servicios disponibles en Mercado Pago sin restricciones.

Los adultos que autorizan la cuenta asumen la responsabilidad legal y financiera por las actividades que se realicen desde ella, incluyendo movimientos, transferencias e inversiones. Asimismo, pueden consultar resúmenes mensuales de las operaciones para mantener un control sobre el uso de la cuenta.