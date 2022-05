¿Messi a la MLS? La bomba que hace temblar a todos en el PSG

La última noticia de Lionel Messi ha dado vueltas al mundo en pocas horas, vinculándolo con un posible nuevo destino. El astro argentino está enfocado exclusivamente en el Mundial de Qatar 2022, pero también piensa cuál será el siguiente paso en su carrera. Con esto último sobre la mesa, este martes, indicaron que podría seguir su carrera en la Major League Soccer (MLS), la principal liga de los Estados Unidos.

Más allá que aún tiene vínculo contractual vigente con el Paris Saint-Germain, el futuro de Messi comenzaría a tomar cada vez más fuerza en las franquicias más renombradas de la MLS. Fue justamente el diario AS el que, según datos aportados por el periodista Álex Candal de DIRECTV Sports, reconoció que La Pulga no tendría problemas en jugar para el Inter Miami CF, elenco que fue creado por el reconocido David Beckham.

Cabe resaltar que esta parece ser una posibilidad que ha tomado cada vez más fuerza, teniendo en cuenta que Lionel no solamente pasaría a dicha entidad como jugador, sino que compraría parte del equipo que lidera Beckham. El capitán de la Selección Argentina parece dispuesto a convertirse en uno de los propietarios de la institución norteamericana, cosa que sería cuando su contrato con el PSG llegue a un final.

¿Dónde seguirá jugando Lionel Messi?

Entendiendo lo que comunicaron desde el mencionado medio español, Lionel Messi podría adquirir un 35% de las acciones del Inter Miami CF. Además, a partir del verano de 2023 podría pasar a vestir la camiseta rosa, momento en el que culminan los dos primeros años de su vínculo con el elenco de la capital francesa. Por lo que se sabe, el rosarino firmó una cláusula que le da la posibilidad de quedarse un año más, pero eso sería opcional.

No está demás decir que el argentino de 34 años terminará la temporada 2021/22 con muchas dudas, ya que en el Parque de los Príncipes no ha podido conseguir todo lo esperado. PSG no logró su objetivo principal: la UEFA Champions League. Como si eso fuera poco, terminó siendo silbado por los fanáticos franceses. De todas formas, su nivel levantó en el último tiempo y promete estar en óptimas condiciones para lo que viene.