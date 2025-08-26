El Inter Miami se prepara para las semifinales de la Leagues Cup con la expectativa de poder contar con su máxima figura, Lionel Messi. El ayudante de campo, Javier Morales, dejó ver la posibilidad del retorno del astro argentino, quien se había resentido de una lesión muscular y no pudo estar en los últimos encuentros. La confirmación del regreso del futbolista es esperada no solo en su club, sino también en la Selección Argentina, de cara a los próximos partidos de Eliminatorias.

En la previa del trascendental partido, Morales explicó que el capitán "entrenó con nosotros, lo hizo bien. Completó el entrenamiento y eso es algo positivo". Sin embargo, el ayudante de campo se mantuvo cauto sobre la participación del astro rosarino en el encuentro. "Deseamos que esté en la convocatoria. Este tipo de lesiones musculares son un proceso durante el día, hay que ver cómo se levanta al día siguiente. Imagino que va a estar, pero todavía no mandamos la lista", indicó el colaborador técnico.

El rosarino solo participó en uno de los últimos cinco compromisos del equipo estadounidense, cuando se enfrentó a LA Galaxy. El deportista se había ausentado de los partidos anteriores contra Pumas y Orlando City por una molestia, la misma que le hizo perderse los choques subsiguientes contra Tigres y DC United. Por este motivo, el regreso del diez es visto como una gran noticia, tanto para el equipo de Javier Mascherano como para el combinado nacional.

Cabe mencionar que, si el capitán vuelve a la actividad, la noticia repercutirá en la Selección, ya que el jugador fue incluido en la nómina preliminar de convocados por Lionel Scaloni. La lista es para los duelos por Eliminatorias contra Venezuela y Ecuador, con la posibilidad de que el futbolista dispute el que podría ser su último encuentro con la camiseta albiceleste en territorio argentino.